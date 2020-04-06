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إيران في 24 ساعة.. 136 وفاة و2274 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات بات 3739 حالة والإصابات قفزت لـ 60500 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا إلى 60,500 بعد تشخيص 2,274 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

كما كشفت إيران، وفق "رويترز"، عن تسجيل 136 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3,739 حالة وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران في 24 ساعة.. 136 وفاة و2274 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا إلى 60,500 بعد تشخيص 2,274 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

كما كشفت إيران، وفق "رويترز"، عن تسجيل 136 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3,739 حالة وفاة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:26 PM

إيران في 24 ساعة.. 136 وفاة و2274 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات بات 3739 حالة والإصابات قفزت لـ 60500 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا إلى 60,500 بعد تشخيص 2,274 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

كما كشفت إيران، وفق "رويترز"، عن تسجيل 136 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3,739 حالة وفاة.

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