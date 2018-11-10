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مطالبات باستحداث "صراف بنكي" في "مبشع الليث"

كبار السنّ يُضطرون لقطع مسافات طويلة لبلوغ غميقة

طالب أهالي ثلاثة مراكز إدارية شرقي محافظة الليث، بضرورة استحداث جهاز صراف آلي في قرية "المبشع" التي تتوسط تلك المراكز.

وأوضح الشاكون أنهم يقطعون يومياً عشرات الكيلومترات إلى مركز غميقة ومحافظة الليث؛ من أجل الحصول على خدمة الصرف، متكبدين العناء والمشقة ومعرضين أرواحهم للخطر.

وأعرب الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، عن أسفهم الشديد لغياب خدمات الصرف الآلي، رغم الحاجة الماسّة والضرورية لتلك الخدمة، مشيرين إلى ما تشهده العديد من القرى هناك من كثافة سكانية، ووجود الأجهزة الحكومية من مدارس ومراكز صحية وغيرها.

وذكروا أن الموظفين وكبار السن من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، يضطرون لقطع تلك المسافة.

وأوضح الأهالي أن قرية مبشع الواقعة على امتداد الطريق الرابط بين المحافظة وقرى الشرق، تعد المكان المناسب لوضع صراف بنكي، حيث تتوسط أكثر من 20 قرية مليئة بالسكان.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة استحداث وإنشاء صراف آلي على وجه السرعة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مطالبات باستحداث "صراف بنكي" في "مبشع الليث"
سبق

طالب أهالي ثلاثة مراكز إدارية شرقي محافظة الليث، بضرورة استحداث جهاز صراف آلي في قرية "المبشع" التي تتوسط تلك المراكز.

وأوضح الشاكون أنهم يقطعون يومياً عشرات الكيلومترات إلى مركز غميقة ومحافظة الليث؛ من أجل الحصول على خدمة الصرف، متكبدين العناء والمشقة ومعرضين أرواحهم للخطر.

وأعرب الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، عن أسفهم الشديد لغياب خدمات الصرف الآلي، رغم الحاجة الماسّة والضرورية لتلك الخدمة، مشيرين إلى ما تشهده العديد من القرى هناك من كثافة سكانية، ووجود الأجهزة الحكومية من مدارس ومراكز صحية وغيرها.

وذكروا أن الموظفين وكبار السن من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، يضطرون لقطع تلك المسافة.

وأوضح الأهالي أن قرية مبشع الواقعة على امتداد الطريق الرابط بين المحافظة وقرى الشرق، تعد المكان المناسب لوضع صراف بنكي، حيث تتوسط أكثر من 20 قرية مليئة بالسكان.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة استحداث وإنشاء صراف آلي على وجه السرعة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
04:55 PM

مطالبات باستحداث "صراف بنكي" في "مبشع الليث"

كبار السنّ يُضطرون لقطع مسافات طويلة لبلوغ غميقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,602

طالب أهالي ثلاثة مراكز إدارية شرقي محافظة الليث، بضرورة استحداث جهاز صراف آلي في قرية "المبشع" التي تتوسط تلك المراكز.

وأوضح الشاكون أنهم يقطعون يومياً عشرات الكيلومترات إلى مركز غميقة ومحافظة الليث؛ من أجل الحصول على خدمة الصرف، متكبدين العناء والمشقة ومعرضين أرواحهم للخطر.

وأعرب الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، عن أسفهم الشديد لغياب خدمات الصرف الآلي، رغم الحاجة الماسّة والضرورية لتلك الخدمة، مشيرين إلى ما تشهده العديد من القرى هناك من كثافة سكانية، ووجود الأجهزة الحكومية من مدارس ومراكز صحية وغيرها.

وذكروا أن الموظفين وكبار السن من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، يضطرون لقطع تلك المسافة.

وأوضح الأهالي أن قرية مبشع الواقعة على امتداد الطريق الرابط بين المحافظة وقرى الشرق، تعد المكان المناسب لوضع صراف بنكي، حيث تتوسط أكثر من 20 قرية مليئة بالسكان.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة استحداث وإنشاء صراف آلي على وجه السرعة.

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