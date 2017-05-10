عبر"غذاؤكم أمانة".. مصادرة 1876 كيلوجرامًا من الخضراوات والفواكه بمكة

ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين؛ امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر آل زيد، أنه جرت مصادرة 1876 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه جرى ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 1721 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف 155 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه الفاسدة.

وأكد أن الأمانة تحرص على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية, داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.