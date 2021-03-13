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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً.

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
11:14 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً.

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