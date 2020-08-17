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"خالد بن سلمان" يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية خاصة العسكرية والدفاعية

خلال استقباله في الرياض.. وتناولا تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض اليوم قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، الذي يزور السعودية حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي. وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان" يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية خاصة العسكرية والدفاعية
سبق

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض اليوم قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، الذي يزور السعودية حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي. وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:48 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:43 AM

"خالد بن سلمان" يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية خاصة العسكرية والدفاعية

خلال استقباله في الرياض.. وتناولا تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض اليوم قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، الذي يزور السعودية حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي. وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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