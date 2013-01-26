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أطباء يحذرون من خطورة "آيفون 12" على الصحة.. والشركة تضع توصيات للأمان

أبل أوصت بوضع مسافة أمان بين الهاتف وملحقاته وجهاز تنظيم ضربات القلب

ذكر موقع macrumors، الذي يتابع أخبار أبل، أنه علم أن الشركة الأميركية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف "آيفون 12" وملحقات شاحن "ماغ سيف".

وتفصيلاً، تقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة أمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب، وفق سكاي نيوز عربية.

وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو.

والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمتراً).

ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.

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أطباء يحذرون من خطورة "آيفون 12" على الصحة.. والشركة تضع توصيات للأمان
سبق

ذكر موقع macrumors، الذي يتابع أخبار أبل، أنه علم أن الشركة الأميركية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف "آيفون 12" وملحقات شاحن "ماغ سيف".

وتفصيلاً، تقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة أمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب، وفق سكاي نيوز عربية.

وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو.

والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمتراً).

ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:49 PM

أطباء يحذرون من خطورة "آيفون 12" على الصحة.. والشركة تضع توصيات للأمان

أبل أوصت بوضع مسافة أمان بين الهاتف وملحقاته وجهاز تنظيم ضربات القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع macrumors، الذي يتابع أخبار أبل، أنه علم أن الشركة الأميركية حدّثت وثيقة الدعم الخاصة باستخدام هاتف "آيفون 12" وملحقات شاحن "ماغ سيف".

وتفصيلاً، تقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة أمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب، وفق سكاي نيوز عربية.

وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو.

والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمتراً).

ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.

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