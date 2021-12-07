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مجلس الصحة الخليجي يحصل على الاعتماد الدولي لرضا الموظفين وجودة العمل

حصل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على الاعتماد من منظمة (Great Place to Work) العالمية والمتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب واستشارات الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجهات العالمية والإقليمية المحققة لمعايير الرضا الوظيفي وجودة حياة العمل.

وتم قياس مدى رضا الموظفين وفق مؤشرات خمسة هي: الاحترام، الثقة، الإنصاف، الفخر، الزمالة.

وتقدم GPTW منذ 30 عامًا خدمات استشارية في دراسة ثقافة المنظمات وكيفية تحسينها وفق المعايير العالمية وكيفية قياس الثقة في مكان العمل، ويضمّ بحث GPTW أكثر من 12 مليون موظف من آلاف المؤسسات من مختلف الأحجام والصناعات والتقسيمات في أكثر من خمسين دولة عالمياً وخليجياً ومحلياً.

وقال سليمان الدخيل مدير عام المجلس: إن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود والعمل الدؤوب من قبل جميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنه رغم تحديات جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فإن المجلس وضع إسعاد وراحة موظفيه في مقدمة أولوياته، من خلال تبني وتطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق معايير منظمة Great place to work، في بناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، وبناء العلاقات المتينة بين الزملاء في العمل؛ لرفع مؤشر الرضا لدى الموظفين. وأضاف: أن المجلس حرص على استمرارية دوره الفعال في الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على اتباع كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال؛ فقام بتطبيق نظام العمل عن بعد والاجتماعات عبر الاتصال المرئي، ووفر كافة البرامج والأنظمة الذكية لذلك.

الجدير بالذكر أن من الجهات الأخرى التي حصلت على الاعتماد في الخليج: هيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز شرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وعالمياً (أسترازينيكا AstraZeneca) و(أدوبي Adobe) و(سيسكو cisco).

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مجلس الصحة الخليجي يحصل على الاعتماد الدولي لرضا الموظفين وجودة العمل
سبق

حصل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على الاعتماد من منظمة (Great Place to Work) العالمية والمتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب واستشارات الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجهات العالمية والإقليمية المحققة لمعايير الرضا الوظيفي وجودة حياة العمل.

وتم قياس مدى رضا الموظفين وفق مؤشرات خمسة هي: الاحترام، الثقة، الإنصاف، الفخر، الزمالة.

وتقدم GPTW منذ 30 عامًا خدمات استشارية في دراسة ثقافة المنظمات وكيفية تحسينها وفق المعايير العالمية وكيفية قياس الثقة في مكان العمل، ويضمّ بحث GPTW أكثر من 12 مليون موظف من آلاف المؤسسات من مختلف الأحجام والصناعات والتقسيمات في أكثر من خمسين دولة عالمياً وخليجياً ومحلياً.

وقال سليمان الدخيل مدير عام المجلس: إن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود والعمل الدؤوب من قبل جميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنه رغم تحديات جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فإن المجلس وضع إسعاد وراحة موظفيه في مقدمة أولوياته، من خلال تبني وتطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق معايير منظمة Great place to work، في بناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، وبناء العلاقات المتينة بين الزملاء في العمل؛ لرفع مؤشر الرضا لدى الموظفين. وأضاف: أن المجلس حرص على استمرارية دوره الفعال في الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على اتباع كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال؛ فقام بتطبيق نظام العمل عن بعد والاجتماعات عبر الاتصال المرئي، ووفر كافة البرامج والأنظمة الذكية لذلك.

الجدير بالذكر أن من الجهات الأخرى التي حصلت على الاعتماد في الخليج: هيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز شرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وعالمياً (أسترازينيكا AstraZeneca) و(أدوبي Adobe) و(سيسكو cisco).

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:17 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:07 PM

مجلس الصحة الخليجي يحصل على الاعتماد الدولي لرضا الموظفين وجودة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على الاعتماد من منظمة (Great Place to Work) العالمية والمتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب واستشارات الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجهات العالمية والإقليمية المحققة لمعايير الرضا الوظيفي وجودة حياة العمل.

وتم قياس مدى رضا الموظفين وفق مؤشرات خمسة هي: الاحترام، الثقة، الإنصاف، الفخر، الزمالة.

وتقدم GPTW منذ 30 عامًا خدمات استشارية في دراسة ثقافة المنظمات وكيفية تحسينها وفق المعايير العالمية وكيفية قياس الثقة في مكان العمل، ويضمّ بحث GPTW أكثر من 12 مليون موظف من آلاف المؤسسات من مختلف الأحجام والصناعات والتقسيمات في أكثر من خمسين دولة عالمياً وخليجياً ومحلياً.

وقال سليمان الدخيل مدير عام المجلس: إن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود والعمل الدؤوب من قبل جميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنه رغم تحديات جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فإن المجلس وضع إسعاد وراحة موظفيه في مقدمة أولوياته، من خلال تبني وتطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق معايير منظمة Great place to work، في بناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، وبناء العلاقات المتينة بين الزملاء في العمل؛ لرفع مؤشر الرضا لدى الموظفين. وأضاف: أن المجلس حرص على استمرارية دوره الفعال في الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على اتباع كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال؛ فقام بتطبيق نظام العمل عن بعد والاجتماعات عبر الاتصال المرئي، ووفر كافة البرامج والأنظمة الذكية لذلك.

الجدير بالذكر أن من الجهات الأخرى التي حصلت على الاعتماد في الخليج: هيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومركز شرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وعالمياً (أسترازينيكا AstraZeneca) و(أدوبي Adobe) و(سيسكو cisco).

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

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