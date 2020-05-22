النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إنسان" الأفلاج تعايد أبناءها بـ48 ألف ريال لشراء الهدايا

شملت ٢٤٣ طفلًا بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع الأفلاج، (٤٨٦٠٠) ريالًا لمعايدة ٢٤٣ طفلًا من أبنائها بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة.

وأوضحت الجمعية أن المبالغ المالية أُودِعت في حساب أمهات الأيتام ليتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.

يذكر أن مشروع هدية العيد في الجمعية ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذ سنويًّا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محيّاهم ومشاركتهم فرحة العيد، بالإضافة إلى تغذية بطاقات العثيم بسلات غذائية وتغذية الحسابات البنكية نفقات أساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريالًا بعدد مستفيدين بلغ (٩٢٠) من يتيم ويتيمة وأرملة.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إنسان" الأفلاج تعايد أبناءها بـ48 ألف ريال لشراء الهدايا
سبق

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع الأفلاج، (٤٨٦٠٠) ريالًا لمعايدة ٢٤٣ طفلًا من أبنائها بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة.

وأوضحت الجمعية أن المبالغ المالية أُودِعت في حساب أمهات الأيتام ليتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.

يذكر أن مشروع هدية العيد في الجمعية ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذ سنويًّا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محيّاهم ومشاركتهم فرحة العيد، بالإضافة إلى تغذية بطاقات العثيم بسلات غذائية وتغذية الحسابات البنكية نفقات أساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريالًا بعدد مستفيدين بلغ (٩٢٠) من يتيم ويتيمة وأرملة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:27 PM

"إنسان" الأفلاج تعايد أبناءها بـ48 ألف ريال لشراء الهدايا

شملت ٢٤٣ طفلًا بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
198

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع الأفلاج، (٤٨٦٠٠) ريالًا لمعايدة ٢٤٣ طفلًا من أبنائها بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة.

وأوضحت الجمعية أن المبالغ المالية أُودِعت في حساب أمهات الأيتام ليتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.

يذكر أن مشروع هدية العيد في الجمعية ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذ سنويًّا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محيّاهم ومشاركتهم فرحة العيد، بالإضافة إلى تغذية بطاقات العثيم بسلات غذائية وتغذية الحسابات البنكية نفقات أساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريالًا بعدد مستفيدين بلغ (٩٢٠) من يتيم ويتيمة وأرملة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة