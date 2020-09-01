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"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات

تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتستمر للثامنة مساء والحذر مطلوب

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة (12:00) إلى الساعة (20:00) على كل من الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

ودعت للاطلاع على تعليمات السلامة في الحالات المطرية وزيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.sa

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة (12:00) إلى الساعة (20:00) على كل من الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

ودعت للاطلاع على تعليمات السلامة في الحالات المطرية وزيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.sa

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:43 AM

"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات

تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتستمر للثامنة مساء والحذر مطلوب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة (12:00) إلى الساعة (20:00) على كل من الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

ودعت للاطلاع على تعليمات السلامة في الحالات المطرية وزيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.sa

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