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أمير حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد

أهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اللجان الميدانية التابعة لمركز الأزمات بالمنطقة، بتكثيف أعمالها لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع؛ مؤكدًا أهمية التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى أكدت الجهات الأمنية بالمنطقة، تكثيف جهودها خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ مشددة على تطبيق الجزاءات وفق النظام لمخالفي الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد
سبق

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اللجان الميدانية التابعة لمركز الأزمات بالمنطقة، بتكثيف أعمالها لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع؛ مؤكدًا أهمية التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى أكدت الجهات الأمنية بالمنطقة، تكثيف جهودها خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ مشددة على تطبيق الجزاءات وفق النظام لمخالفي الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
08:37 PM

أمير حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد

أهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اللجان الميدانية التابعة لمركز الأزمات بالمنطقة، بتكثيف أعمالها لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع؛ مؤكدًا أهمية التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى أكدت الجهات الأمنية بالمنطقة، تكثيف جهودها خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ مشددة على تطبيق الجزاءات وفق النظام لمخالفي الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

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