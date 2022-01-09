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"كيا الجبر" تدشن كيا الجديدة سبورتاج 2022 في ظهورها الأول في الشرق الأوسط

سجلت حضوراً لافتاً في الكرنفال الدولي بالرياض.. وحضور كثيف من زوار المعرض

تألقت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا كعادتها في كل مشاركاتها في معارض السيارات التي تقام في المملكة، بعد أن سجلت حضوراً لافتاً للأنظار في الكرنفال الدولي للسيارات الذي انطلق يوم 8 يناير الجاري في ضاحية ديراب بمدينة الرياض، فقد شهد جناح الشركة حضوراً كثيفاً من زوار المعرض الذين اطلعوا على تشكيلة واسعة من سيارات كيا التي تلبي كل الرغبات والاحتياجات لعملائها؛ حيث ضمّ جناح الشركة سيارات تيلورايد وسورنتو وK5 وK8 وسيلتوس وسيراتو وكرنفال، وكان الحدث الأبرز هو التدشين الرسمي في الشرق الأوسط للموديل الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفاتها المميزة وشكلها الجذاب.

من جانبه، قدّم العضو المنتدب في شركة الجبر عبدالسلام الجبر شكره لكل زوار جناح الشركة على حضورهم وكلمات الإشادة والثناء، وأيضاً الملاحظات القيّمة التي استمعنا لها وسوف نضعها في عين الاعتبار في خططنا للمرحلة المقبلة، فكل ما نقوم به من عمليات التطوير وتحسين خدماتنا هو انعكاس لملاحظات واقتراحات عملائنا الذين نحرص على الحفاظ على ثقتهم وبناء علاقة مستدامة معهم.

وحول مشاركة شركة الجبر التجارية في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات قال: "نحرص دائماً ليس فقط على التواجد بل المشاركة بتميز في كل المعارض والفعاليات التي تجعلنا أقرب من الناس؛ لثقتنا فيما تقدمه كيا من سيارات مميزة قادرة على خطف الأنظار وجذب الزوار بتصاميمها الأنيقة في شكلها الخارجي والداخلي وقوة أدائها، ولقد وجدنا أن الكرنفال السعودي الدولي للسيارات هو الحدث الأفضل لتدشين رائعة كيا الجديدة سيارة سبورتج 2022 التي واصلت من خلالها كيا رحلتها في عالم الإبداع والتطوير المستمر فيما تقدمه من سيارات أصبحت أيقونة عالمية بتميزها وروعتها، وسعدنا كثيراً بالأصداء الجميلة من جانب الحضور في الكرنفال عن هذه السيارة والتي فاقت التوقعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كيا الجبر" تدشن كيا الجديدة سبورتاج 2022 في ظهورها الأول في الشرق الأوسط
سبق

تألقت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا كعادتها في كل مشاركاتها في معارض السيارات التي تقام في المملكة، بعد أن سجلت حضوراً لافتاً للأنظار في الكرنفال الدولي للسيارات الذي انطلق يوم 8 يناير الجاري في ضاحية ديراب بمدينة الرياض، فقد شهد جناح الشركة حضوراً كثيفاً من زوار المعرض الذين اطلعوا على تشكيلة واسعة من سيارات كيا التي تلبي كل الرغبات والاحتياجات لعملائها؛ حيث ضمّ جناح الشركة سيارات تيلورايد وسورنتو وK5 وK8 وسيلتوس وسيراتو وكرنفال، وكان الحدث الأبرز هو التدشين الرسمي في الشرق الأوسط للموديل الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفاتها المميزة وشكلها الجذاب.

من جانبه، قدّم العضو المنتدب في شركة الجبر عبدالسلام الجبر شكره لكل زوار جناح الشركة على حضورهم وكلمات الإشادة والثناء، وأيضاً الملاحظات القيّمة التي استمعنا لها وسوف نضعها في عين الاعتبار في خططنا للمرحلة المقبلة، فكل ما نقوم به من عمليات التطوير وتحسين خدماتنا هو انعكاس لملاحظات واقتراحات عملائنا الذين نحرص على الحفاظ على ثقتهم وبناء علاقة مستدامة معهم.

وحول مشاركة شركة الجبر التجارية في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات قال: "نحرص دائماً ليس فقط على التواجد بل المشاركة بتميز في كل المعارض والفعاليات التي تجعلنا أقرب من الناس؛ لثقتنا فيما تقدمه كيا من سيارات مميزة قادرة على خطف الأنظار وجذب الزوار بتصاميمها الأنيقة في شكلها الخارجي والداخلي وقوة أدائها، ولقد وجدنا أن الكرنفال السعودي الدولي للسيارات هو الحدث الأفضل لتدشين رائعة كيا الجديدة سيارة سبورتج 2022 التي واصلت من خلالها كيا رحلتها في عالم الإبداع والتطوير المستمر فيما تقدمه من سيارات أصبحت أيقونة عالمية بتميزها وروعتها، وسعدنا كثيراً بالأصداء الجميلة من جانب الحضور في الكرنفال عن هذه السيارة والتي فاقت التوقعات.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:44 PM

"كيا الجبر" تدشن كيا الجديدة سبورتاج 2022 في ظهورها الأول في الشرق الأوسط

سجلت حضوراً لافتاً في الكرنفال الدولي بالرياض.. وحضور كثيف من زوار المعرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تألقت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا كعادتها في كل مشاركاتها في معارض السيارات التي تقام في المملكة، بعد أن سجلت حضوراً لافتاً للأنظار في الكرنفال الدولي للسيارات الذي انطلق يوم 8 يناير الجاري في ضاحية ديراب بمدينة الرياض، فقد شهد جناح الشركة حضوراً كثيفاً من زوار المعرض الذين اطلعوا على تشكيلة واسعة من سيارات كيا التي تلبي كل الرغبات والاحتياجات لعملائها؛ حيث ضمّ جناح الشركة سيارات تيلورايد وسورنتو وK5 وK8 وسيلتوس وسيراتو وكرنفال، وكان الحدث الأبرز هو التدشين الرسمي في الشرق الأوسط للموديل الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفاتها المميزة وشكلها الجذاب.

من جانبه، قدّم العضو المنتدب في شركة الجبر عبدالسلام الجبر شكره لكل زوار جناح الشركة على حضورهم وكلمات الإشادة والثناء، وأيضاً الملاحظات القيّمة التي استمعنا لها وسوف نضعها في عين الاعتبار في خططنا للمرحلة المقبلة، فكل ما نقوم به من عمليات التطوير وتحسين خدماتنا هو انعكاس لملاحظات واقتراحات عملائنا الذين نحرص على الحفاظ على ثقتهم وبناء علاقة مستدامة معهم.

وحول مشاركة شركة الجبر التجارية في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات قال: "نحرص دائماً ليس فقط على التواجد بل المشاركة بتميز في كل المعارض والفعاليات التي تجعلنا أقرب من الناس؛ لثقتنا فيما تقدمه كيا من سيارات مميزة قادرة على خطف الأنظار وجذب الزوار بتصاميمها الأنيقة في شكلها الخارجي والداخلي وقوة أدائها، ولقد وجدنا أن الكرنفال السعودي الدولي للسيارات هو الحدث الأفضل لتدشين رائعة كيا الجديدة سيارة سبورتج 2022 التي واصلت من خلالها كيا رحلتها في عالم الإبداع والتطوير المستمر فيما تقدمه من سيارات أصبحت أيقونة عالمية بتميزها وروعتها، وسعدنا كثيراً بالأصداء الجميلة من جانب الحضور في الكرنفال عن هذه السيارة والتي فاقت التوقعات.

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142 مليون ..

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