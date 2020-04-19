تجاوزت حاجز المئة.. الطائف تسجّل 7 إصابات جديدة بكورونا

ثبات عدد حالات التعافي عند 16 حالة

سجلت محافظة الطائف، اليوم الأحد، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 104 حالات، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

وجاء عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتًا عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 88 حالة.