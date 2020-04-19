النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجاوزت حاجز المئة.. الطائف تسجّل 7 إصابات جديدة بكورونا

ثبات عدد حالات التعافي عند 16 حالة

سجلت محافظة الطائف، اليوم الأحد، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 104 حالات، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

وجاء عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتًا عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 88 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجاوزت حاجز المئة.. الطائف تسجّل 7 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت محافظة الطائف، اليوم الأحد، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 104 حالات، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

وجاء عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتًا عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 88 حالة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:54 PM

تجاوزت حاجز المئة.. الطائف تسجّل 7 إصابات جديدة بكورونا

ثبات عدد حالات التعافي عند 16 حالة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,451

سجلت محافظة الطائف، اليوم الأحد، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 104 حالات، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

وجاء عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتًا عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 88 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة