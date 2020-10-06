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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8369.33 نقطة

بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 482 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 111.66 نقطة، ليقفل عند مستوى 8369.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 456 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ريدان، وأمانة للتأمين، والكثيري، وأبومعطي، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، والبحري، والعالمية، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.75%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإسمنت الجوف، والإنماء، واتحاد الاتصالات، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، واتحاد الاتصالات، وأمانة للتأمين، ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 7.09 نقاط ليقفل عند مستوى 14219.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 825 ألف سهم تقاسمتها 1751 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8369.33 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 111.66 نقطة، ليقفل عند مستوى 8369.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 456 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ريدان، وأمانة للتأمين، والكثيري، وأبومعطي، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، والبحري، والعالمية، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.75%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإسمنت الجوف، والإنماء، واتحاد الاتصالات، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، واتحاد الاتصالات، وأمانة للتأمين، ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 7.09 نقاط ليقفل عند مستوى 14219.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 825 ألف سهم تقاسمتها 1751 صفقة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:12 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8369.33 نقطة

بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 482 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 111.66 نقطة، ليقفل عند مستوى 8369.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 456 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ريدان، وأمانة للتأمين، والكثيري، وأبومعطي، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، والبحري، والعالمية، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.75%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإسمنت الجوف، والإنماء، واتحاد الاتصالات، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، واتحاد الاتصالات، وأمانة للتأمين، ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 7.09 نقاط ليقفل عند مستوى 14219.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 825 ألف سهم تقاسمتها 1751 صفقة.

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