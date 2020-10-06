الفلاح في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ المربي محمد بن عثمان الفلاح- غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيد الأحزان، وتسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ المربي محمد بن عثمان الفلاح- غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيد الأحزان، وتسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ المربي محمد بن عثمان الفلاح- غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيد الأحزان، وتسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ المربي محمد بن عثمان الفلاح- غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
أسرة "سبق" تشاطر أسرة الفقيد الأحزان، وتسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.