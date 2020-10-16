النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 433 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 468 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب

من خلال استدراج العاملين بتطبيقات النقل الإلكترونية

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
03:23 PM

شرطة الرياض تُطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب

من خلال استدراج العاملين بتطبيقات النقل الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
630

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأضاف: تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,957
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,450

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة