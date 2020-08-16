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الإمارات تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة 3 حالات جديدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 364 وفاة، مشيرة إلى شفاء 123 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,694 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة 3 حالات جديدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 364 وفاة، مشيرة إلى شفاء 123 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,694 حالة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:29 PM

الإمارات تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة 3 حالات جديدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 364 وفاة، مشيرة إلى شفاء 123 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,694 حالة.

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