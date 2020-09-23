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ماكرون يدعو أردوغان إلى الالتزام بوقف التصعيد في المتوسط

طالبه بالامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة تسبّب توترات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الى أن يلتزم "بشكل لا لبس فيه" وقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون دعا في اتصال هاتفي "تركيا إلى أن تحترم تماماً سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى القانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبّب في توترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الفرنسي بأن تركيا تتوقع من باريس أن تتبنى نهجاً "بناءً" في الخلاف بين أنقرة واليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بُعيد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات فيما بينهما.. وتدعم باريس أثينا في هذه الأزمة.

وبحسب الإليزيه دعا ماكرون، تركيا إلى "القبول بالانخراط في حوار مماثل وبالروح نفسها مع قبرص".

ووفق "سكاي نيوز" نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان تأكيده لماكرون، أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشكلات الراهنة"، وأن "سبب التوتر في شرق المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة" - بحسب زعمه.

ودعا ماكرون تركيا إلى "الالتزام التام بحظر الأسلحة في ليبيا ضمن الإطار الذي حدّدته الأمم المتحدة، وباحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا".

إيمانويل ماكرون تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماكرون يدعو أردوغان إلى الالتزام بوقف التصعيد في المتوسط
سبق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الى أن يلتزم "بشكل لا لبس فيه" وقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون دعا في اتصال هاتفي "تركيا إلى أن تحترم تماماً سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى القانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبّب في توترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الفرنسي بأن تركيا تتوقع من باريس أن تتبنى نهجاً "بناءً" في الخلاف بين أنقرة واليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بُعيد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات فيما بينهما.. وتدعم باريس أثينا في هذه الأزمة.

وبحسب الإليزيه دعا ماكرون، تركيا إلى "القبول بالانخراط في حوار مماثل وبالروح نفسها مع قبرص".

ووفق "سكاي نيوز" نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان تأكيده لماكرون، أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشكلات الراهنة"، وأن "سبب التوتر في شرق المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة" - بحسب زعمه.

ودعا ماكرون تركيا إلى "الالتزام التام بحظر الأسلحة في ليبيا ضمن الإطار الذي حدّدته الأمم المتحدة، وباحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:07 AM

ماكرون يدعو أردوغان إلى الالتزام بوقف التصعيد في المتوسط

طالبه بالامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة تسبّب توترات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الى أن يلتزم "بشكل لا لبس فيه" وقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون دعا في اتصال هاتفي "تركيا إلى أن تحترم تماماً سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى القانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبّب في توترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الفرنسي بأن تركيا تتوقع من باريس أن تتبنى نهجاً "بناءً" في الخلاف بين أنقرة واليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بُعيد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات فيما بينهما.. وتدعم باريس أثينا في هذه الأزمة.

وبحسب الإليزيه دعا ماكرون، تركيا إلى "القبول بالانخراط في حوار مماثل وبالروح نفسها مع قبرص".

ووفق "سكاي نيوز" نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان تأكيده لماكرون، أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشكلات الراهنة"، وأن "سبب التوتر في شرق المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة" - بحسب زعمه.

ودعا ماكرون تركيا إلى "الالتزام التام بحظر الأسلحة في ليبيا ضمن الإطار الذي حدّدته الأمم المتحدة، وباحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا".

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