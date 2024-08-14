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الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا

من خلال معسكره الإعدادي في الطائف

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مرانه على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، طبّق خلالها تمارين تكتيكية متنوعة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف؛ استعدادًا لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف أكتوبر المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا؛ وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" إلى جانب منتخبات: أستراليا، فيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مرانه على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، طبّق خلالها تمارين تكتيكية متنوعة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف؛ استعدادًا لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف أكتوبر المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا؛ وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" إلى جانب منتخبات: أستراليا، فيتنام، ولاوس.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
08:08 PM

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا

من خلال معسكره الإعدادي في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مرانه على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، طبّق خلالها تمارين تكتيكية متنوعة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف؛ استعدادًا لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف أكتوبر المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا؛ وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" إلى جانب منتخبات: أستراليا، فيتنام، ولاوس.

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