النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في اليوم العالمي للمرأة .. "الصندوق الصناعي" يحتفي برائدات الصناعة السعودية

تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية" وسلط الضوء حول قصص نجاحهن وريادتهن

تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية"، احتفى صندوق التنمية الصناعية السعودي باليوم العالمي للمرأة، بتسليط الضوء حول قصص نجاح السيدات اللاتي حققن ريادة ونجاحات كبرى بالقطاعات الصناعية.

ومن بين هذه القطاعات الصناعية، مجال الصناعات التحويلية، إذ تم تسليط الضوء حول مسيرة سيدة الأعمال ألفت بنت محمد القباني، والتي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من العطور ومستحضرات التجميل. وصناعة الكيماويات العضوية الأساسية وصناعة المنظفات الصناعية.

أما مستحضرات التجميل، فمثلته مزون أشقر، صاحبة مصنع مزن النقاء لمستحضرات التجميل. ووقع الاختيار على رؤى سعود صابر، صاحبة مصنع رؤى سعود صابر للشوكولاتة "مس فيونكة".

وفي مجال قطاع الصناعات العسكرية، تم الاحتفاء بسيدة الأعمال طرفة بنت عبد الرحمن المطيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سندس المتقدمة للصناعات الدفاعية والتجهيزات العسكرية، وهي حاصلة على الترخيص العسكري من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمن أول خمسة مصانع بالمملكة. ولها دور مهم في توطين صناعة البدل والأقنعة الخاصة بالحماية من تأثير أسلحة التدمير الشامل (الكيميائية والبيولوجية والنووية).

وكان من أبرز قصص النجاح في مجال تقنية البناء سيدة الأعمال مشاعل بنت سعيدان، وهي مالك ومؤسس مصنع آل سعيدان لتقنية البناء الحديثة (المصنع تحت الإنشاء)، وهو أول مصنع آلي لتقنية البناء الحديث في المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة مالية حكومية، أنشئت في عام 1394هـ (1974م)، لتقديم خدمات تمويلية واستشارية للمصانع، ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات لتحقيق النمو والتقدم لقطاع التنمية الصناعية في المملكة، وأصبح الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، وهو ما دعا إلى رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في اليوم العالمي للمرأة .. "الصندوق الصناعي" يحتفي برائدات الصناعة السعودية
سبق

تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية"، احتفى صندوق التنمية الصناعية السعودي باليوم العالمي للمرأة، بتسليط الضوء حول قصص نجاح السيدات اللاتي حققن ريادة ونجاحات كبرى بالقطاعات الصناعية.

ومن بين هذه القطاعات الصناعية، مجال الصناعات التحويلية، إذ تم تسليط الضوء حول مسيرة سيدة الأعمال ألفت بنت محمد القباني، والتي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من العطور ومستحضرات التجميل. وصناعة الكيماويات العضوية الأساسية وصناعة المنظفات الصناعية.

أما مستحضرات التجميل، فمثلته مزون أشقر، صاحبة مصنع مزن النقاء لمستحضرات التجميل. ووقع الاختيار على رؤى سعود صابر، صاحبة مصنع رؤى سعود صابر للشوكولاتة "مس فيونكة".

وفي مجال قطاع الصناعات العسكرية، تم الاحتفاء بسيدة الأعمال طرفة بنت عبد الرحمن المطيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سندس المتقدمة للصناعات الدفاعية والتجهيزات العسكرية، وهي حاصلة على الترخيص العسكري من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمن أول خمسة مصانع بالمملكة. ولها دور مهم في توطين صناعة البدل والأقنعة الخاصة بالحماية من تأثير أسلحة التدمير الشامل (الكيميائية والبيولوجية والنووية).

وكان من أبرز قصص النجاح في مجال تقنية البناء سيدة الأعمال مشاعل بنت سعيدان، وهي مالك ومؤسس مصنع آل سعيدان لتقنية البناء الحديثة (المصنع تحت الإنشاء)، وهو أول مصنع آلي لتقنية البناء الحديث في المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة مالية حكومية، أنشئت في عام 1394هـ (1974م)، لتقديم خدمات تمويلية واستشارية للمصانع، ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات لتحقيق النمو والتقدم لقطاع التنمية الصناعية في المملكة، وأصبح الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، وهو ما دعا إلى رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:38 PM

في اليوم العالمي للمرأة .. "الصندوق الصناعي" يحتفي برائدات الصناعة السعودية

تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية" وسلط الضوء حول قصص نجاحهن وريادتهن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
200

تحت شعار "بكن تستمرّ التنمية"، احتفى صندوق التنمية الصناعية السعودي باليوم العالمي للمرأة، بتسليط الضوء حول قصص نجاح السيدات اللاتي حققن ريادة ونجاحات كبرى بالقطاعات الصناعية.

ومن بين هذه القطاعات الصناعية، مجال الصناعات التحويلية، إذ تم تسليط الضوء حول مسيرة سيدة الأعمال ألفت بنت محمد القباني، والتي تشغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من العطور ومستحضرات التجميل. وصناعة الكيماويات العضوية الأساسية وصناعة المنظفات الصناعية.

أما مستحضرات التجميل، فمثلته مزون أشقر، صاحبة مصنع مزن النقاء لمستحضرات التجميل. ووقع الاختيار على رؤى سعود صابر، صاحبة مصنع رؤى سعود صابر للشوكولاتة "مس فيونكة".

وفي مجال قطاع الصناعات العسكرية، تم الاحتفاء بسيدة الأعمال طرفة بنت عبد الرحمن المطيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سندس المتقدمة للصناعات الدفاعية والتجهيزات العسكرية، وهي حاصلة على الترخيص العسكري من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمن أول خمسة مصانع بالمملكة. ولها دور مهم في توطين صناعة البدل والأقنعة الخاصة بالحماية من تأثير أسلحة التدمير الشامل (الكيميائية والبيولوجية والنووية).

وكان من أبرز قصص النجاح في مجال تقنية البناء سيدة الأعمال مشاعل بنت سعيدان، وهي مالك ومؤسس مصنع آل سعيدان لتقنية البناء الحديثة (المصنع تحت الإنشاء)، وهو أول مصنع آلي لتقنية البناء الحديث في المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة مالية حكومية، أنشئت في عام 1394هـ (1974م)، لتقديم خدمات تمويلية واستشارية للمصانع، ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات لتحقيق النمو والتقدم لقطاع التنمية الصناعية في المملكة، وأصبح الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، وهو ما دعا إلى رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,364

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة