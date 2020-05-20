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تونس: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد المتوفين إلى 47 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين بهذا الفيروس إلى 47 حالة.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا إثر إجراء 869 تحليلاً مخبرياً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1044 حالة مؤكّدة، وشفاء 826 مصاباً.

وتصدّرت تونس العاصمة المحافظات في عدد الإصابات بهذا الوباء بـ 233 حالة، تليها محافظة أريانة بـ 99 حالة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين بهذا الفيروس إلى 47 حالة.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا إثر إجراء 869 تحليلاً مخبرياً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1044 حالة مؤكّدة، وشفاء 826 مصاباً.

وتصدّرت تونس العاصمة المحافظات في عدد الإصابات بهذا الوباء بـ 233 حالة، تليها محافظة أريانة بـ 99 حالة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:22 AM

تونس: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد المتوفين إلى 47 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين بهذا الفيروس إلى 47 حالة.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا إثر إجراء 869 تحليلاً مخبرياً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1044 حالة مؤكّدة، وشفاء 826 مصاباً.

وتصدّرت تونس العاصمة المحافظات في عدد الإصابات بهذا الوباء بـ 233 حالة، تليها محافظة أريانة بـ 99 حالة.

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