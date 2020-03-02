النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير عسير" يوجّه إدارة التعليم بمتابعة شركات النقل المدرسي

بعدما تلقّى شكوى والد طالب "ذوي إعاقة" من الشركة المتعهدة

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام التعليم بالمنطقة بمتابعة الشركة المتخصصة في نقل الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية إلى مدارسهم بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع الوزارة.

وأكد أمير منطقة عسير أن الاهتمام بالطلاب بشكل عامّ وذوي الإعاقة بشكل خاص، يأتي في أولويات عمل الوزارة؛ لافتًا إلى أن توفير سبل الراحة والعناية بهم محلّ حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإحدى ركائز جودة الحياة.

وأكد أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال وجود خلل أو تقصير في هذا الشأن.

يُذكر أن ولي أمر أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية قد عرَض على الأمير تركي بن طلال -خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير- مشكلة ابنه مع الشركة المتعهدة بالنقل، والتي لم تلتزم بنقله إلى مدرسته، وخالفت العقد المبرم مع وزارة التعليم؛ حيث الْتقى أمير المنطقة مالك الشركة المتعهدة بحضور مدير عام التعليم بعسير، ووجه بأن تلتزم الشركة بالعقد وتقوم على خدمة جميع الطلاب دون استثناء؛ مؤكدًا في ذات الوقت عدم قبول أي تقصير لأي سبب كان.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير عسير" يوجّه إدارة التعليم بمتابعة شركات النقل المدرسي
سبق

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام التعليم بالمنطقة بمتابعة الشركة المتخصصة في نقل الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية إلى مدارسهم بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع الوزارة.

وأكد أمير منطقة عسير أن الاهتمام بالطلاب بشكل عامّ وذوي الإعاقة بشكل خاص، يأتي في أولويات عمل الوزارة؛ لافتًا إلى أن توفير سبل الراحة والعناية بهم محلّ حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإحدى ركائز جودة الحياة.

وأكد أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال وجود خلل أو تقصير في هذا الشأن.

يُذكر أن ولي أمر أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية قد عرَض على الأمير تركي بن طلال -خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير- مشكلة ابنه مع الشركة المتعهدة بالنقل، والتي لم تلتزم بنقله إلى مدرسته، وخالفت العقد المبرم مع وزارة التعليم؛ حيث الْتقى أمير المنطقة مالك الشركة المتعهدة بحضور مدير عام التعليم بعسير، ووجه بأن تلتزم الشركة بالعقد وتقوم على خدمة جميع الطلاب دون استثناء؛ مؤكدًا في ذات الوقت عدم قبول أي تقصير لأي سبب كان.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:42 AM

"أمير عسير" يوجّه إدارة التعليم بمتابعة شركات النقل المدرسي

بعدما تلقّى شكوى والد طالب "ذوي إعاقة" من الشركة المتعهدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
3
1,935

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام التعليم بالمنطقة بمتابعة الشركة المتخصصة في نقل الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية إلى مدارسهم بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع الوزارة.

وأكد أمير منطقة عسير أن الاهتمام بالطلاب بشكل عامّ وذوي الإعاقة بشكل خاص، يأتي في أولويات عمل الوزارة؛ لافتًا إلى أن توفير سبل الراحة والعناية بهم محلّ حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإحدى ركائز جودة الحياة.

وأكد أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال وجود خلل أو تقصير في هذا الشأن.

يُذكر أن ولي أمر أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية قد عرَض على الأمير تركي بن طلال -خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير- مشكلة ابنه مع الشركة المتعهدة بالنقل، والتي لم تلتزم بنقله إلى مدرسته، وخالفت العقد المبرم مع وزارة التعليم؛ حيث الْتقى أمير المنطقة مالك الشركة المتعهدة بحضور مدير عام التعليم بعسير، ووجه بأن تلتزم الشركة بالعقد وتقوم على خدمة جميع الطلاب دون استثناء؛ مؤكدًا في ذات الوقت عدم قبول أي تقصير لأي سبب كان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,923
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,826
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,058

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة