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تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج

يتم ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات- في تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف، إلى أنه تم تسجيل بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبع GPS، ومستشعرات لقياس الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

وأوضح "الشريف" أن الوجبات يتم إعدادها وتقديمها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.

يُذكر أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يوميًّا خلال وجودهم في المشاعر المقدسة؛ وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

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تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج
سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات- في تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف، إلى أنه تم تسجيل بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبع GPS، ومستشعرات لقياس الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

وأوضح "الشريف" أن الوجبات يتم إعدادها وتقديمها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.

يُذكر أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يوميًّا خلال وجودهم في المشاعر المقدسة؛ وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
06:26 PM

تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج

يتم ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات- في تركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف، إلى أنه تم تسجيل بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبع GPS، ومستشعرات لقياس الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

وأوضح "الشريف" أن الوجبات يتم إعدادها وتقديمها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.

يُذكر أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يوميًّا خلال وجودهم في المشاعر المقدسة؛ وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

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