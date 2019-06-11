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ثلاثة أندية "سعودية" ونادٍ "فرنسي" يتنافسون على لاعبين "مغربيين"

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ناديي الهلال والاتحاد السعوديين بالإضافة إلى موناكو الفرنسي يتنافسون للظفر بخدمات اللاعب يونس بلهندة نجم غلطة سراي التركي.

وقالت صحيفة "lionsdelatlas" الناطقة باللغة الفرنسية إن عقد اللاعب مع النادي التركي ينتهي في 2021 .

وقالت الصحيفة إن الأندية الثلاثة تتنافس على اللاعب على الرغم من موسمه السيئ مع ناديه، حيث سجل 7 أهداف فقط وصنع 12 هدفًا في 69 مباراة شارك فيها.


كما كشفت الصحيفة ذاتها عن أن النصر هو الآخر يرغب في ضم اللاعب سفيان بوفال، حيث من المنتظر أن يكون بديلاً للنيجيري أحمد موسى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاثة أندية "سعودية" ونادٍ "فرنسي" يتنافسون على لاعبين "مغربيين"
سبق

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ناديي الهلال والاتحاد السعوديين بالإضافة إلى موناكو الفرنسي يتنافسون للظفر بخدمات اللاعب يونس بلهندة نجم غلطة سراي التركي.

وقالت صحيفة "lionsdelatlas" الناطقة باللغة الفرنسية إن عقد اللاعب مع النادي التركي ينتهي في 2021 .

وقالت الصحيفة إن الأندية الثلاثة تتنافس على اللاعب على الرغم من موسمه السيئ مع ناديه، حيث سجل 7 أهداف فقط وصنع 12 هدفًا في 69 مباراة شارك فيها.


كما كشفت الصحيفة ذاتها عن أن النصر هو الآخر يرغب في ضم اللاعب سفيان بوفال، حيث من المنتظر أن يكون بديلاً للنيجيري أحمد موسى.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:16 AM

ثلاثة أندية "سعودية" ونادٍ "فرنسي" يتنافسون على لاعبين "مغربيين"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ناديي الهلال والاتحاد السعوديين بالإضافة إلى موناكو الفرنسي يتنافسون للظفر بخدمات اللاعب يونس بلهندة نجم غلطة سراي التركي.

وقالت صحيفة "lionsdelatlas" الناطقة باللغة الفرنسية إن عقد اللاعب مع النادي التركي ينتهي في 2021 .

وقالت الصحيفة إن الأندية الثلاثة تتنافس على اللاعب على الرغم من موسمه السيئ مع ناديه، حيث سجل 7 أهداف فقط وصنع 12 هدفًا في 69 مباراة شارك فيها.


كما كشفت الصحيفة ذاتها عن أن النصر هو الآخر يرغب في ضم اللاعب سفيان بوفال، حيث من المنتظر أن يكون بديلاً للنيجيري أحمد موسى.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,513
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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