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"بلدية سراة عبيدة" تنتهي من إعادة تجديد وتأهيل حديقة مرحبين

"الطليحة": التعاقد مع إحدى المؤسسات لتشغيل ألعاب الأطفال

انتهت بلدية سراة عبيدة من إعادة تأهيل السور الخارجي وأجزاء من الممرات الداخلية والمسطحات الخضراء حديقة مرحبين، حيث قامت بزراعة ما يزيد على ٣٠٠ شجرة جكرندا وبعض الأشجار المحلية من السدر والزيتون البري خلال المرحلة الأولى.

وقال رئيس بلدية سراة عبيدة بندر بن محمد الطليحة إن البلدية قامت برصف أجزاء من الممرات الداخلية ومحيط الجلسات باستخدام الأحجار الطبيعية التي تتميز بها محافظة سراة عبيدة تصنيع أحواض زهور تم استخدام الأحجار الطبيعية لتضيف لمسة جمالية وجميع ذلك بالجهود الذاتية للبلدية وإنتاج البلدية وتم طرح فرصة استثمار تشغيل أجزاء من الحديقة في منصة فرص للاستثمار.

وأوضح "الطليحة" أنه تم توقيع عقد مع إحدى المؤسسات الوطنية لتشغيل ألعاب الأطفال وجلسات وبعض الأنشطة الترفيهية من كافيهات ومقاهٍ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للاستفادة من الحديقة ومرافقها خلال فترة الصيف وسيتم استئناف العمل بتأهيل وتطوير الأجزاء المتبقية من الحديقة الممشى الرئيس بعد انتهاء فترة الصيف.

وأكد "الطليحة" أن بلدية سراة عبيدة تسعد بتقبل أي مقترحات تحقق الاستفادة القصوى من الحديقة سعيًا للوصول إلى أعلى خدمة للزوار من الأطفال والكبار.

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"بلدية سراة عبيدة" تنتهي من إعادة تجديد وتأهيل حديقة مرحبين
سبق

انتهت بلدية سراة عبيدة من إعادة تأهيل السور الخارجي وأجزاء من الممرات الداخلية والمسطحات الخضراء حديقة مرحبين، حيث قامت بزراعة ما يزيد على ٣٠٠ شجرة جكرندا وبعض الأشجار المحلية من السدر والزيتون البري خلال المرحلة الأولى.

وقال رئيس بلدية سراة عبيدة بندر بن محمد الطليحة إن البلدية قامت برصف أجزاء من الممرات الداخلية ومحيط الجلسات باستخدام الأحجار الطبيعية التي تتميز بها محافظة سراة عبيدة تصنيع أحواض زهور تم استخدام الأحجار الطبيعية لتضيف لمسة جمالية وجميع ذلك بالجهود الذاتية للبلدية وإنتاج البلدية وتم طرح فرصة استثمار تشغيل أجزاء من الحديقة في منصة فرص للاستثمار.

وأوضح "الطليحة" أنه تم توقيع عقد مع إحدى المؤسسات الوطنية لتشغيل ألعاب الأطفال وجلسات وبعض الأنشطة الترفيهية من كافيهات ومقاهٍ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للاستفادة من الحديقة ومرافقها خلال فترة الصيف وسيتم استئناف العمل بتأهيل وتطوير الأجزاء المتبقية من الحديقة الممشى الرئيس بعد انتهاء فترة الصيف.

وأكد "الطليحة" أن بلدية سراة عبيدة تسعد بتقبل أي مقترحات تحقق الاستفادة القصوى من الحديقة سعيًا للوصول إلى أعلى خدمة للزوار من الأطفال والكبار.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:28 PM

"بلدية سراة عبيدة" تنتهي من إعادة تجديد وتأهيل حديقة مرحبين

"الطليحة": التعاقد مع إحدى المؤسسات لتشغيل ألعاب الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتهت بلدية سراة عبيدة من إعادة تأهيل السور الخارجي وأجزاء من الممرات الداخلية والمسطحات الخضراء حديقة مرحبين، حيث قامت بزراعة ما يزيد على ٣٠٠ شجرة جكرندا وبعض الأشجار المحلية من السدر والزيتون البري خلال المرحلة الأولى.

وقال رئيس بلدية سراة عبيدة بندر بن محمد الطليحة إن البلدية قامت برصف أجزاء من الممرات الداخلية ومحيط الجلسات باستخدام الأحجار الطبيعية التي تتميز بها محافظة سراة عبيدة تصنيع أحواض زهور تم استخدام الأحجار الطبيعية لتضيف لمسة جمالية وجميع ذلك بالجهود الذاتية للبلدية وإنتاج البلدية وتم طرح فرصة استثمار تشغيل أجزاء من الحديقة في منصة فرص للاستثمار.

وأوضح "الطليحة" أنه تم توقيع عقد مع إحدى المؤسسات الوطنية لتشغيل ألعاب الأطفال وجلسات وبعض الأنشطة الترفيهية من كافيهات ومقاهٍ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للاستفادة من الحديقة ومرافقها خلال فترة الصيف وسيتم استئناف العمل بتأهيل وتطوير الأجزاء المتبقية من الحديقة الممشى الرئيس بعد انتهاء فترة الصيف.

وأكد "الطليحة" أن بلدية سراة عبيدة تسعد بتقبل أي مقترحات تحقق الاستفادة القصوى من الحديقة سعيًا للوصول إلى أعلى خدمة للزوار من الأطفال والكبار.

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