"أطباء إسطنبول": سياسة الحكومة في التصدي لكورونا أفلست.. والوفيات 3 أضعاف المعلنة

قالت الغرفة إن سيارات الإسعاف بالمدينة غير كافية لنقل المصابين بالفيروس

قالت "غرفة أطباء إسطنبول" إن سياسة الحكومة التركية في التصدي لوباء كورونا "أفلست بكاملها"، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف في المدينة غير كافية لنقل المصابين بالفيروس. وأكدت الغرفة ضرورة إغلاق المدينة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، شككت الغرفة في مؤتمر صحفي، أُقيم اليوم الثلاثاء، في تصريح وزارة الصحة حول عدد الوفيات بسبب الوباء، الذي قالت الوزارة إنه بلغ 10 آلاف و972.

وقالت "غرفة أطباء إسطنبول" تعليقًا على هذه الأرقام إن "عدد الوفيات الحقيقي هو ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة. والنصيب الأكبر من الوفيات كان في إسطنبول التي قال عنها وزير الصحة في بداية الوباء إنها وهان تركيا، واليوم نراها تجاوزت بالأرقام ما وصلت له وهان في الصين".

وأضافت غرفة أطباء إسطنبول: "سيارات الإسعاف غير كافية لإسعاف المصابين بكورونا. المرضى ينتظرون لساعات وصول سيارة الإسعاف، والأسرة الموجودة في المستشفيات غير كافية. الكثير من المرضى يبقون في غرفة الإسعاف لعدم وجود أسرّة كافية. الكثير من المرضى الذين هم بحاجة للعناية المركزة يضطرون للبقاء في غرف الإسعاف في انتظار فراغ غرف العناية المركزة".

واختتمت اللجنة مؤتمرها بالقول: "تكرار تحميل المواطنين مسؤولية انتشار الفيروس، وتكرار الحديث عن الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم لن يجدي نفعًا، ولن يؤدي إلى السيطرة على الوباء. الحل هو ما اقترحته منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، وهو اختبارات مكثفة، وعزل المصابين، وتأمين أماكن لمن ليس بإمكانه الانعزال في بيته".