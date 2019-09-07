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لاعب الاتحاد سيكو سانوجو يفسخ عقده مع النادي.. والإدارة توضح

أعلن نادي الاتحاد تلقيه إشعارًا من اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب الفريق الكروي الأول، يفيد بمغادرته السعودية، وفسخ عقده مع النادي. وقال الاتحاد في بيان، نشره على حسابه الرسمي على "تويتر": "يود المركز الإعلامي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوجو؛ إذ تلقى النادي اليوم إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب".

وتابع البيان: "قام اللاعب بمغادرة السعودية بتصرف فردي دون إذن من النادي. وعليه نوضح أن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونيـة حفظًا لحقوقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يُشار إلى أن اللاعب انضم للاتحاد في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من يونغ بويز السويسري بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الاتحاد سيكو سانوجو يفسخ عقده مع النادي.. والإدارة توضح
سبق

أعلن نادي الاتحاد تلقيه إشعارًا من اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب الفريق الكروي الأول، يفيد بمغادرته السعودية، وفسخ عقده مع النادي. وقال الاتحاد في بيان، نشره على حسابه الرسمي على "تويتر": "يود المركز الإعلامي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوجو؛ إذ تلقى النادي اليوم إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب".

وتابع البيان: "قام اللاعب بمغادرة السعودية بتصرف فردي دون إذن من النادي. وعليه نوضح أن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونيـة حفظًا لحقوقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يُشار إلى أن اللاعب انضم للاتحاد في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من يونغ بويز السويسري بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
11:32 PM

لاعب الاتحاد سيكو سانوجو يفسخ عقده مع النادي.. والإدارة توضح

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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7,425

أعلن نادي الاتحاد تلقيه إشعارًا من اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب الفريق الكروي الأول، يفيد بمغادرته السعودية، وفسخ عقده مع النادي. وقال الاتحاد في بيان، نشره على حسابه الرسمي على "تويتر": "يود المركز الإعلامي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوجو؛ إذ تلقى النادي اليوم إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب".

وتابع البيان: "قام اللاعب بمغادرة السعودية بتصرف فردي دون إذن من النادي. وعليه نوضح أن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونيـة حفظًا لحقوقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يُشار إلى أن اللاعب انضم للاتحاد في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من يونغ بويز السويسري بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

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