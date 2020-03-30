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"كورونا" يوقف عمليات السحب بالدولار في المصارف اللبنانية

يستورد من الخارج ومطار بيروت مغلق

أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأميركي، اليوم (الاثنين) بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مسؤول مصرفي.

وبين المسؤول في جمعية المصارف، أن الدولار يستورد من الخارج، وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مستوردي الدولار توقفوا عن العمل.

من جهتهما، ذكر شخصان أنهما تبلغا من مصرفيهما بوقف عمليات السحب بالدولار، وأن القرار سيسري حتى إشعار آخر.

ومدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، والمعمول بها منذ منتصف مارس (آذار)، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يوقف عمليات السحب بالدولار في المصارف اللبنانية
سبق

أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأميركي، اليوم (الاثنين) بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مسؤول مصرفي.

وبين المسؤول في جمعية المصارف، أن الدولار يستورد من الخارج، وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مستوردي الدولار توقفوا عن العمل.

من جهتهما، ذكر شخصان أنهما تبلغا من مصرفيهما بوقف عمليات السحب بالدولار، وأن القرار سيسري حتى إشعار آخر.

ومدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، والمعمول بها منذ منتصف مارس (آذار)، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:40 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:46 PM

"كورونا" يوقف عمليات السحب بالدولار في المصارف اللبنانية

يستورد من الخارج ومطار بيروت مغلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأميركي، اليوم (الاثنين) بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مسؤول مصرفي.

وبين المسؤول في جمعية المصارف، أن الدولار يستورد من الخارج، وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مستوردي الدولار توقفوا عن العمل.

من جهتهما، ذكر شخصان أنهما تبلغا من مصرفيهما بوقف عمليات السحب بالدولار، وأن القرار سيسري حتى إشعار آخر.

ومدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، والمعمول بها منذ منتصف مارس (آذار)، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً.

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