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للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين

يأتي ذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة في المسجد الحرام، عدداً من المظلات على المعتمرين في بيت الله الحرام؛ للوقاية من حرارة الشمس، وذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل عديد من البرامج والأنشطة.

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي؛ أن توزيع المظلات على المعتمرين يأتي انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه قاصدي بيت الله الحرام، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، وتسهيلاً للمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وعبّر عددٌ من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها، وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين
سبق

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة في المسجد الحرام، عدداً من المظلات على المعتمرين في بيت الله الحرام؛ للوقاية من حرارة الشمس، وذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل عديد من البرامج والأنشطة.

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي؛ أن توزيع المظلات على المعتمرين يأتي انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه قاصدي بيت الله الحرام، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، وتسهيلاً للمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وعبّر عددٌ من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها، وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:56 AM

للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين

يأتي ذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة في المسجد الحرام، عدداً من المظلات على المعتمرين في بيت الله الحرام؛ للوقاية من حرارة الشمس، وذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل عديد من البرامج والأنشطة.

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي؛ أن توزيع المظلات على المعتمرين يأتي انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه قاصدي بيت الله الحرام، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، وتسهيلاً للمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وعبّر عددٌ من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها، وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة.

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