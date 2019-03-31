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الفيحاء يختتم تحضيراته للأهلي .. ويخسر "بدوي" و"الشرميطي"

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الجزائري نور الدين زكري اجتماعًا مع اللاعبين عصر اليوم الأحد بمقر النادي تم خلالها عرض محاضرة فنية تضمنت قراءة تحليلية فنية لأداء الفريق في مباراة الباطن من إعداد المحلل التقني أحمد وليد شرشاري.

واختتم الفريق تحضيراته لمواجهة الغد مع الأهلي والمؤجلة من الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمران خفيف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرئيس” والذي اشتمل على تمارين فنية وتكتيكية إلى جانب التمارين الترفيهية كما أجرى حراس المرمى تمارينهم برفقة مدرب الحراس السيد كلاوديو بوزنيو.

من جانب آخر أسفرت الفحوص الطبية التي أجريت لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي عن إصابة أمين الشرميطي بتمزق درجة ثالثة في وتر العضلة الضامة وسيحتاج إلى فترة علاج لمدة 6 أسابيع، وإصابة رامي بدوي بكدمة في الركبة سيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.

فيما تغيب عمر العودة عن مران اليوم بغرض إجراء فحوص طبية على العضلة الأمامية عقب تعرضه لشد خلال مباراة الباطن الماضية وسيتم بناء على نتائج الفحوص تحديد مدة العلاج التي سيحتاج إليها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يختتم تحضيراته للأهلي .. ويخسر "بدوي" و"الشرميطي"
سبق

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الجزائري نور الدين زكري اجتماعًا مع اللاعبين عصر اليوم الأحد بمقر النادي تم خلالها عرض محاضرة فنية تضمنت قراءة تحليلية فنية لأداء الفريق في مباراة الباطن من إعداد المحلل التقني أحمد وليد شرشاري.

واختتم الفريق تحضيراته لمواجهة الغد مع الأهلي والمؤجلة من الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمران خفيف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرئيس” والذي اشتمل على تمارين فنية وتكتيكية إلى جانب التمارين الترفيهية كما أجرى حراس المرمى تمارينهم برفقة مدرب الحراس السيد كلاوديو بوزنيو.

من جانب آخر أسفرت الفحوص الطبية التي أجريت لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي عن إصابة أمين الشرميطي بتمزق درجة ثالثة في وتر العضلة الضامة وسيحتاج إلى فترة علاج لمدة 6 أسابيع، وإصابة رامي بدوي بكدمة في الركبة سيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.

فيما تغيب عمر العودة عن مران اليوم بغرض إجراء فحوص طبية على العضلة الأمامية عقب تعرضه لشد خلال مباراة الباطن الماضية وسيتم بناء على نتائج الفحوص تحديد مدة العلاج التي سيحتاج إليها.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:53 PM

الفيحاء يختتم تحضيراته للأهلي .. ويخسر "بدوي" و"الشرميطي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الجزائري نور الدين زكري اجتماعًا مع اللاعبين عصر اليوم الأحد بمقر النادي تم خلالها عرض محاضرة فنية تضمنت قراءة تحليلية فنية لأداء الفريق في مباراة الباطن من إعداد المحلل التقني أحمد وليد شرشاري.

واختتم الفريق تحضيراته لمواجهة الغد مع الأهلي والمؤجلة من الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمران خفيف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية “الرئيس” والذي اشتمل على تمارين فنية وتكتيكية إلى جانب التمارين الترفيهية كما أجرى حراس المرمى تمارينهم برفقة مدرب الحراس السيد كلاوديو بوزنيو.

من جانب آخر أسفرت الفحوص الطبية التي أجريت لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي عن إصابة أمين الشرميطي بتمزق درجة ثالثة في وتر العضلة الضامة وسيحتاج إلى فترة علاج لمدة 6 أسابيع، وإصابة رامي بدوي بكدمة في الركبة سيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.

فيما تغيب عمر العودة عن مران اليوم بغرض إجراء فحوص طبية على العضلة الأمامية عقب تعرضه لشد خلال مباراة الباطن الماضية وسيتم بناء على نتائج الفحوص تحديد مدة العلاج التي سيحتاج إليها.

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