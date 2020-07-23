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"الأرصاد" تنبه الرياض والقصيم ونجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة

تشمل عدداً من المحافظات بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى فجر الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والقصيم ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرث والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه الرياض والقصيم ونجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والقصيم ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرث والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الجمعة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:53 PM

"الأرصاد" تنبه الرياض والقصيم ونجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة

تشمل عدداً من المحافظات بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى فجر الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والقصيم ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرث والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الجمعة.

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