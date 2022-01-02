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البحرين تُدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرة تجاه المملكة

مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أدانت مملكة البحرين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيّرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وجدّدت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان لها، الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدةً أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكلٍ ممنهج ومتعمّد تشكّل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها.

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البحرين تُدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرة تجاه المملكة
سبق

أدانت مملكة البحرين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيّرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وجدّدت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان لها، الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدةً أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكلٍ ممنهج ومتعمّد تشكّل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
01:36 PM

البحرين تُدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرة تجاه المملكة

مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين، بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيّرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وجدّدت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان لها، الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدةً أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكلٍ ممنهج ومتعمّد تشكّل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها.

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