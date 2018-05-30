النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزايدي": التعليم يحظى بدعم القيادة تحقيقًا للاستثمار البشري الذي يقود اقتصادات الدول

قال: التقويم الجديد سيُحدث نقلة في المنظومة التعليمية تواكب المستجدات وترفع الكفاءة

أشاد مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، بالقرارات التطويرية لمنظومة التعليم.

وقال الزايدي: إن المتتبع للأنظمة التعليمية في كافة دول العالم، يعلم يقينًا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ما يقود اقتصاديات الدول، وخاصة إذا نظرنا لمجموعة العشرين ودورها القيادي في ظل المتغيرات المتسارعة، والتي يشارك فيها بلدنا كعنصر فاعل على كل الأصعدة.

وأضاف: من هذا المنطلق يتضح جليًّا الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وما تحظى به منظومة التعليم من تطوير، وتحسين بشكل فاعل، ووتيرة متسارعة؛ للرفع من نواتج التعليم، وتمشيًا مع ما يشهده الوطن من تحول سريع نحو آفاق تعليمية جديدة، وانطلاق نحو مستقبل مشرق ورؤية واعدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بوعي، وطموح للتغيير، ومواكبة لا تتوقف لمستجدات العصر، وتحولاته.

وتابع "الزايدي": مما لا شك فيه أن إقرار مجلس الوزراء الموقر للتقويم الدراسي الجديد، والذي أعلن تفاصيله وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بما يتضمنه من تطوير للنظام التعليمي وتغيير للسياسات التعليمية التي تهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية وتطوير للمناهج الدراسية، وتحسين للخطط، من خلال تضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي والاستفادة من الوقت خلال الفصول الدراسية الثلاثة؛ يؤكد حرص الوزارة على التوجه نحو استثمار التعليم بخلق منظومة شاملة تستهدف جودة المخرجات في رحلة تطوير مستمرة، وتعزيز القدرات والمهارات الطلابية؛ مما يشكل نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، ويسهم -بمشيئة الله- في البحث العلمي والابتكار وتلبية احتياج سوق العمل، ومواكبة المستجدات، ورفع كفاءة التعليم، وتعزيز للتحصيل العلمي، وصنع مستقبل واعد لأبنائنا الطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزايدي": التعليم يحظى بدعم القيادة تحقيقًا للاستثمار البشري الذي يقود اقتصادات الدول
سبق

أشاد مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، بالقرارات التطويرية لمنظومة التعليم.

وقال الزايدي: إن المتتبع للأنظمة التعليمية في كافة دول العالم، يعلم يقينًا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ما يقود اقتصاديات الدول، وخاصة إذا نظرنا لمجموعة العشرين ودورها القيادي في ظل المتغيرات المتسارعة، والتي يشارك فيها بلدنا كعنصر فاعل على كل الأصعدة.

وأضاف: من هذا المنطلق يتضح جليًّا الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وما تحظى به منظومة التعليم من تطوير، وتحسين بشكل فاعل، ووتيرة متسارعة؛ للرفع من نواتج التعليم، وتمشيًا مع ما يشهده الوطن من تحول سريع نحو آفاق تعليمية جديدة، وانطلاق نحو مستقبل مشرق ورؤية واعدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بوعي، وطموح للتغيير، ومواكبة لا تتوقف لمستجدات العصر، وتحولاته.

وتابع "الزايدي": مما لا شك فيه أن إقرار مجلس الوزراء الموقر للتقويم الدراسي الجديد، والذي أعلن تفاصيله وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بما يتضمنه من تطوير للنظام التعليمي وتغيير للسياسات التعليمية التي تهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية وتطوير للمناهج الدراسية، وتحسين للخطط، من خلال تضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي والاستفادة من الوقت خلال الفصول الدراسية الثلاثة؛ يؤكد حرص الوزارة على التوجه نحو استثمار التعليم بخلق منظومة شاملة تستهدف جودة المخرجات في رحلة تطوير مستمرة، وتعزيز القدرات والمهارات الطلابية؛ مما يشكل نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، ويسهم -بمشيئة الله- في البحث العلمي والابتكار وتلبية احتياج سوق العمل، ومواكبة المستجدات، ورفع كفاءة التعليم، وتعزيز للتحصيل العلمي، وصنع مستقبل واعد لأبنائنا الطلاب والطالبات.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:25 PM

"الزايدي": التعليم يحظى بدعم القيادة تحقيقًا للاستثمار البشري الذي يقود اقتصادات الدول

قال: التقويم الجديد سيُحدث نقلة في المنظومة التعليمية تواكب المستجدات وترفع الكفاءة

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
3
1,179

أشاد مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، بالقرارات التطويرية لمنظومة التعليم.

وقال الزايدي: إن المتتبع للأنظمة التعليمية في كافة دول العالم، يعلم يقينًا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ما يقود اقتصاديات الدول، وخاصة إذا نظرنا لمجموعة العشرين ودورها القيادي في ظل المتغيرات المتسارعة، والتي يشارك فيها بلدنا كعنصر فاعل على كل الأصعدة.

وأضاف: من هذا المنطلق يتضح جليًّا الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وما تحظى به منظومة التعليم من تطوير، وتحسين بشكل فاعل، ووتيرة متسارعة؛ للرفع من نواتج التعليم، وتمشيًا مع ما يشهده الوطن من تحول سريع نحو آفاق تعليمية جديدة، وانطلاق نحو مستقبل مشرق ورؤية واعدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بوعي، وطموح للتغيير، ومواكبة لا تتوقف لمستجدات العصر، وتحولاته.

وتابع "الزايدي": مما لا شك فيه أن إقرار مجلس الوزراء الموقر للتقويم الدراسي الجديد، والذي أعلن تفاصيله وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بما يتضمنه من تطوير للنظام التعليمي وتغيير للسياسات التعليمية التي تهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية وتطوير للمناهج الدراسية، وتحسين للخطط، من خلال تضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي والاستفادة من الوقت خلال الفصول الدراسية الثلاثة؛ يؤكد حرص الوزارة على التوجه نحو استثمار التعليم بخلق منظومة شاملة تستهدف جودة المخرجات في رحلة تطوير مستمرة، وتعزيز القدرات والمهارات الطلابية؛ مما يشكل نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، ويسهم -بمشيئة الله- في البحث العلمي والابتكار وتلبية احتياج سوق العمل، ومواكبة المستجدات، ورفع كفاءة التعليم، وتعزيز للتحصيل العلمي، وصنع مستقبل واعد لأبنائنا الطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة