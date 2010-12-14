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الراجحي: رؤية القيادة أحدثت برامج الإصلاحات الهيكلية ورفعت كفاءة إدارة الحكومة للموارد

قال: التنويع الاقتصادي الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة كان له الأثر في المكتسبات التي تمّ تحقيقها

قال رجل الأعمال يزيد الراجحي، إن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت مبشرة بشأن إعلان ميزانية 2022 بقيمة 955 مليار ريال، وفائض يبلغ 90 مليار ريال.

وأثنى الراجحي، على النجاحات الحكومية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي انعكست على الميزانيات العامة للدولة، وتحسين جودة حياة المواطن، وتحويل التحديات والأزمات، إلى فرص إيجابية.

وأشار الراجحي، إلى أن التنويع الاقتصادي الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة كان له الأثر -بعد توفيق الله- في المكتسبات التي تمّ تحقيقها، وخصوصاً في ظل أزمة جائحة كورونا التي أثرت في كثير من اقتصادات الدول، لكن رؤية القيادة الرشيدة كان لها الفضل -بعد توفيق الله- في إحداث برامج الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، ما جعل الجهود تتضافر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكّد الراجحي، أن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، ستسهم في تعزيز ترتيب المملكة في اقتصاديات العالم واقتصاديات مجموعة العشرين، كما ستنعكس هذه الخطوات الاقتصادية على رفاهية الوطن والمواطن، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الراجحي: رؤية القيادة أحدثت برامج الإصلاحات الهيكلية ورفعت كفاءة إدارة الحكومة للموارد
سبق

قال رجل الأعمال يزيد الراجحي، إن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت مبشرة بشأن إعلان ميزانية 2022 بقيمة 955 مليار ريال، وفائض يبلغ 90 مليار ريال.

وأثنى الراجحي، على النجاحات الحكومية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي انعكست على الميزانيات العامة للدولة، وتحسين جودة حياة المواطن، وتحويل التحديات والأزمات، إلى فرص إيجابية.

وأشار الراجحي، إلى أن التنويع الاقتصادي الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة كان له الأثر -بعد توفيق الله- في المكتسبات التي تمّ تحقيقها، وخصوصاً في ظل أزمة جائحة كورونا التي أثرت في كثير من اقتصادات الدول، لكن رؤية القيادة الرشيدة كان لها الفضل -بعد توفيق الله- في إحداث برامج الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، ما جعل الجهود تتضافر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكّد الراجحي، أن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، ستسهم في تعزيز ترتيب المملكة في اقتصاديات العالم واقتصاديات مجموعة العشرين، كما ستنعكس هذه الخطوات الاقتصادية على رفاهية الوطن والمواطن، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:43 AM

الراجحي: رؤية القيادة أحدثت برامج الإصلاحات الهيكلية ورفعت كفاءة إدارة الحكومة للموارد

قال: التنويع الاقتصادي الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة كان له الأثر في المكتسبات التي تمّ تحقيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رجل الأعمال يزيد الراجحي، إن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت مبشرة بشأن إعلان ميزانية 2022 بقيمة 955 مليار ريال، وفائض يبلغ 90 مليار ريال.

وأثنى الراجحي، على النجاحات الحكومية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي انعكست على الميزانيات العامة للدولة، وتحسين جودة حياة المواطن، وتحويل التحديات والأزمات، إلى فرص إيجابية.

وأشار الراجحي، إلى أن التنويع الاقتصادي الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة كان له الأثر -بعد توفيق الله- في المكتسبات التي تمّ تحقيقها، وخصوصاً في ظل أزمة جائحة كورونا التي أثرت في كثير من اقتصادات الدول، لكن رؤية القيادة الرشيدة كان لها الفضل -بعد توفيق الله- في إحداث برامج الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، ما جعل الجهود تتضافر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكّد الراجحي، أن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، ستسهم في تعزيز ترتيب المملكة في اقتصاديات العالم واقتصاديات مجموعة العشرين، كما ستنعكس هذه الخطوات الاقتصادية على رفاهية الوطن والمواطن، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.

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