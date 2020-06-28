النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي

حذَّر من اللجوء لمثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية

أكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23 / 6 / 2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 / 6 / 2020 من أنه نقل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وأن سموه قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، غير صحيح البتة، ومحض تقوُّل وافتراء على المقام السامي.

وأكد جراح أنه لا يجوز أن يُنسب لصاحب السمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وحذَّر الديوان الأميري من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة قد انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي
سبق

أكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23 / 6 / 2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 / 6 / 2020 من أنه نقل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وأن سموه قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، غير صحيح البتة، ومحض تقوُّل وافتراء على المقام السامي.

وأكد جراح أنه لا يجوز أن يُنسب لصاحب السمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وحذَّر الديوان الأميري من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة قد انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
10:36 PM

الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي

حذَّر من اللجوء لمثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,139

أكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23 / 6 / 2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 / 6 / 2020 من أنه نقل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وأن سموه قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، غير صحيح البتة، ومحض تقوُّل وافتراء على المقام السامي.

وأكد جراح أنه لا يجوز أن يُنسب لصاحب السمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وحذَّر الديوان الأميري من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة قد انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,460
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,308
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,629

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة