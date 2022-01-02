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"إنها تُمطر أسماكًا".. شاهد ما حدث في مدينة أمريكية

ظاهرة جوية غريبة شهدتها مدينة تيكساركانا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث سقطت أسماك صغيرة من السماء في آخر أيام العام الماضي، مع هطول الأمطار.

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أوضحت سلطات مدينة تيكساركانا هذه الظاهرة في وقت سابق قائلةً: " ليست هذه إحدى حيل عام 2021.. حتى لو أمطرت السماء أسماكًا في تيكساركانا اليوم.. كلا هذه ليست مزحة".

وأضافت: "المطر الحيواني هو ظاهرة تحدث عندما تجذب العواصف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الضفادع وسرطان البحر والأسماك الصغيرة من سطح المياه.. ثم تسقطها على سطح الأرض، في نفس وقت هطول الأمطار".

وأكملت: "بالرغم من أنه غير شائع، إلا أنه حدث كما يظهر في عدة أماكن في تيكساركانا اليوم.. إذا كنت قد التقطت صورة لسمكة في الشارع، دعنا نرى صورك، دعونا نبدأ عام 2022 بهدوء قدر الإمكان".

وفي مقابلة مع شبكة " سي إن إن "، قال الخبير في الأرصاد الجوية مايكل بيري، موضحًا: "الطريقة الوحيدة التي يحدث بها ذلك هو العاصفة الرعدية، والتي ينتج عنها سقوط هذه الأسماك الصغيرة من السماء، فالعاصفة تمر على البحر وتمتص الماء والأسماك الصغيرة معه، ثم ترفعه إلى قاعدة السحاب لتسقط مع الأمطار، ورغم ندرة هذه الواقعة، إلا أنها تحدث".

ونشرت وسائل إعلام عديدة مقاطع فيديو وتقارير حول هذه الظاهرة التي شهدها السكان.

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"إنها تُمطر أسماكًا".. شاهد ما حدث في مدينة أمريكية
سبق

ظاهرة جوية غريبة شهدتها مدينة تيكساركانا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث سقطت أسماك صغيرة من السماء في آخر أيام العام الماضي، مع هطول الأمطار.

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أوضحت سلطات مدينة تيكساركانا هذه الظاهرة في وقت سابق قائلةً: " ليست هذه إحدى حيل عام 2021.. حتى لو أمطرت السماء أسماكًا في تيكساركانا اليوم.. كلا هذه ليست مزحة".

وأضافت: "المطر الحيواني هو ظاهرة تحدث عندما تجذب العواصف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الضفادع وسرطان البحر والأسماك الصغيرة من سطح المياه.. ثم تسقطها على سطح الأرض، في نفس وقت هطول الأمطار".

وأكملت: "بالرغم من أنه غير شائع، إلا أنه حدث كما يظهر في عدة أماكن في تيكساركانا اليوم.. إذا كنت قد التقطت صورة لسمكة في الشارع، دعنا نرى صورك، دعونا نبدأ عام 2022 بهدوء قدر الإمكان".

وفي مقابلة مع شبكة " سي إن إن "، قال الخبير في الأرصاد الجوية مايكل بيري، موضحًا: "الطريقة الوحيدة التي يحدث بها ذلك هو العاصفة الرعدية، والتي ينتج عنها سقوط هذه الأسماك الصغيرة من السماء، فالعاصفة تمر على البحر وتمتص الماء والأسماك الصغيرة معه، ثم ترفعه إلى قاعدة السحاب لتسقط مع الأمطار، ورغم ندرة هذه الواقعة، إلا أنها تحدث".

ونشرت وسائل إعلام عديدة مقاطع فيديو وتقارير حول هذه الظاهرة التي شهدها السكان.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:34 PM

"إنها تُمطر أسماكًا".. شاهد ما حدث في مدينة أمريكية

A A A
أيمن حسن - الرياض
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5,165

ظاهرة جوية غريبة شهدتها مدينة تيكساركانا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث سقطت أسماك صغيرة من السماء في آخر أيام العام الماضي، مع هطول الأمطار.

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أوضحت سلطات مدينة تيكساركانا هذه الظاهرة في وقت سابق قائلةً: " ليست هذه إحدى حيل عام 2021.. حتى لو أمطرت السماء أسماكًا في تيكساركانا اليوم.. كلا هذه ليست مزحة".

وأضافت: "المطر الحيواني هو ظاهرة تحدث عندما تجذب العواصف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الضفادع وسرطان البحر والأسماك الصغيرة من سطح المياه.. ثم تسقطها على سطح الأرض، في نفس وقت هطول الأمطار".

وأكملت: "بالرغم من أنه غير شائع، إلا أنه حدث كما يظهر في عدة أماكن في تيكساركانا اليوم.. إذا كنت قد التقطت صورة لسمكة في الشارع، دعنا نرى صورك، دعونا نبدأ عام 2022 بهدوء قدر الإمكان".

وفي مقابلة مع شبكة " سي إن إن "، قال الخبير في الأرصاد الجوية مايكل بيري، موضحًا: "الطريقة الوحيدة التي يحدث بها ذلك هو العاصفة الرعدية، والتي ينتج عنها سقوط هذه الأسماك الصغيرة من السماء، فالعاصفة تمر على البحر وتمتص الماء والأسماك الصغيرة معه، ثم ترفعه إلى قاعدة السحاب لتسقط مع الأمطار، ورغم ندرة هذه الواقعة، إلا أنها تحدث".

ونشرت وسائل إعلام عديدة مقاطع فيديو وتقارير حول هذه الظاهرة التي شهدها السكان.

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