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"أليكسا" يمكنه الآن تمييز الأصوات داخل منزلك

شركة "أمازون" الأمريكية تُحَدِّث مساعدها الصوتي

طرحت شركة "أمازون" الأمريكية تحديثًا لمساعدها الصوتي الذكي "أليكسا"؛ بحيث يمكنه تمييز مختلف الأصوات داخل منزلك.

ويمكن لـ"أليكسا" حاليًا -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- تحديد أصوات المياه الجارية داخل منزلك وتنبيهك للأمر، وتمييز أصوات الأجهزة المنزلية وتحذيرك إذا ما صدر صوت غريب عن أحدها.

ويمكن للمستخدمين تحديد روتين ثابت لـ"أليكسا" تعمل عليه؛ فإذا ما أصدرت الغسالة مثلًا صفيرًا يشير لانتهاء الغسيل؛ سيتم تنبيهك للأمر، وإذا ما تركت صنبور المياه مفتوحًا بالخطأ سيحذرك أيضًا لأخذ الحيطة.

وستساعد تلك التقنية الجديدة من أليكسا المستخدمين على حماية أجهزتهم المنزلية، وعدم دفع رسوم غير ضرورية على أجهزتك سواء لصيانتها أو لحمايتها.

كما سيعتمد "أليكسا" على اكتشاف الحركة بالموجات فوق الصوتية لرصد أي حركة غريبة في المحيط الخاص به، وتنبيهك للأمر في الوقت المناسب.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أليكسا" يمكنه الآن تمييز الأصوات داخل منزلك
سبق

طرحت شركة "أمازون" الأمريكية تحديثًا لمساعدها الصوتي الذكي "أليكسا"؛ بحيث يمكنه تمييز مختلف الأصوات داخل منزلك.

ويمكن لـ"أليكسا" حاليًا -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- تحديد أصوات المياه الجارية داخل منزلك وتنبيهك للأمر، وتمييز أصوات الأجهزة المنزلية وتحذيرك إذا ما صدر صوت غريب عن أحدها.

ويمكن للمستخدمين تحديد روتين ثابت لـ"أليكسا" تعمل عليه؛ فإذا ما أصدرت الغسالة مثلًا صفيرًا يشير لانتهاء الغسيل؛ سيتم تنبيهك للأمر، وإذا ما تركت صنبور المياه مفتوحًا بالخطأ سيحذرك أيضًا لأخذ الحيطة.

وستساعد تلك التقنية الجديدة من أليكسا المستخدمين على حماية أجهزتهم المنزلية، وعدم دفع رسوم غير ضرورية على أجهزتك سواء لصيانتها أو لحمايتها.

كما سيعتمد "أليكسا" على اكتشاف الحركة بالموجات فوق الصوتية لرصد أي حركة غريبة في المحيط الخاص به، وتنبيهك للأمر في الوقت المناسب.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:48 PM

"أليكسا" يمكنه الآن تمييز الأصوات داخل منزلك

شركة "أمازون" الأمريكية تُحَدِّث مساعدها الصوتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "أمازون" الأمريكية تحديثًا لمساعدها الصوتي الذكي "أليكسا"؛ بحيث يمكنه تمييز مختلف الأصوات داخل منزلك.

ويمكن لـ"أليكسا" حاليًا -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- تحديد أصوات المياه الجارية داخل منزلك وتنبيهك للأمر، وتمييز أصوات الأجهزة المنزلية وتحذيرك إذا ما صدر صوت غريب عن أحدها.

ويمكن للمستخدمين تحديد روتين ثابت لـ"أليكسا" تعمل عليه؛ فإذا ما أصدرت الغسالة مثلًا صفيرًا يشير لانتهاء الغسيل؛ سيتم تنبيهك للأمر، وإذا ما تركت صنبور المياه مفتوحًا بالخطأ سيحذرك أيضًا لأخذ الحيطة.

وستساعد تلك التقنية الجديدة من أليكسا المستخدمين على حماية أجهزتهم المنزلية، وعدم دفع رسوم غير ضرورية على أجهزتك سواء لصيانتها أو لحمايتها.

كما سيعتمد "أليكسا" على اكتشاف الحركة بالموجات فوق الصوتية لرصد أي حركة غريبة في المحيط الخاص به، وتنبيهك للأمر في الوقت المناسب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
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