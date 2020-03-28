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من 3 إلى 5 .. الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة يبدأ غداً

توقّع هطولات خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مواقع عدة اليوم

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- على أجزاءٍ من شمال وسط المملكة وشرقها والمرتفعات الجنوبية والغربية.

وأضاف عبر صفحته في "تويتر": متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق مع فرصة تشكّل موجة غبار؛ إلا أن يصرفها الله، وانخفاض في الحرارة من غد الأحد من "3" إلى "5" عمّا سُجلت اليوم السبت.

وتابع : السحب الممطرة على الشمالية والقصيم وشمال الشرقية والكويت، وغائمة جزئياً على أجزاءٍ من المدينة والرياض والشرقية، صباح اليوم السبت، س5:50، وأجواء من لطيفة إلى معتدلة على معظم المناطق، وباردة نسبياً على الشمالية والمرتفعات "غ وج".

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من 3 إلى 5 .. الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة يبدأ غداً
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- على أجزاءٍ من شمال وسط المملكة وشرقها والمرتفعات الجنوبية والغربية.

وأضاف عبر صفحته في "تويتر": متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق مع فرصة تشكّل موجة غبار؛ إلا أن يصرفها الله، وانخفاض في الحرارة من غد الأحد من "3" إلى "5" عمّا سُجلت اليوم السبت.

وتابع : السحب الممطرة على الشمالية والقصيم وشمال الشرقية والكويت، وغائمة جزئياً على أجزاءٍ من المدينة والرياض والشرقية، صباح اليوم السبت، س5:50، وأجواء من لطيفة إلى معتدلة على معظم المناطق، وباردة نسبياً على الشمالية والمرتفعات "غ وج".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:38 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:35 PM

من 3 إلى 5 .. الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة يبدأ غداً

توقّع هطولات خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مواقع عدة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
17,812

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- على أجزاءٍ من شمال وسط المملكة وشرقها والمرتفعات الجنوبية والغربية.

وأضاف عبر صفحته في "تويتر": متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق مع فرصة تشكّل موجة غبار؛ إلا أن يصرفها الله، وانخفاض في الحرارة من غد الأحد من "3" إلى "5" عمّا سُجلت اليوم السبت.

وتابع : السحب الممطرة على الشمالية والقصيم وشمال الشرقية والكويت، وغائمة جزئياً على أجزاءٍ من المدينة والرياض والشرقية، صباح اليوم السبت، س5:50، وأجواء من لطيفة إلى معتدلة على معظم المناطق، وباردة نسبياً على الشمالية والمرتفعات "غ وج".

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