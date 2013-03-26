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منذ الصباح وفي حرارة 40.. "راشدية مكة" دون كهرباء

الأهالي يطالبون المسؤولين بالتحرك وإعادة التيار

شكا عدد من سكان مخطط الراشدية 2 بمكة المكرّمة من انقطاع الكهرباء عن المخطط منذ السادسة صباحاً، وسط درجة حرارة تقارب 40 درجة مئوية، سجلتها العاصمة المقدّسة، اليوم الجمعة.

وذكر سكان المخطط أن الكهرباء قُطعت عن الحي منذ صباح اليوم الجمعة، حتى الآن، مؤكدين أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لكن دون حلول تذكر.

وأشار السكان إلى أن هذا الانقطاع تسبب في كثير من الضرر بالنسبة للمواد الغذائية والمرضى والأطفال؛ مطالبين المسؤولين بالتحرك السريع لإعادة التيار وعودة الخدمة إلى منازلهم.

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منذ الصباح وفي حرارة 40.. "راشدية مكة" دون كهرباء
سبق

شكا عدد من سكان مخطط الراشدية 2 بمكة المكرّمة من انقطاع الكهرباء عن المخطط منذ السادسة صباحاً، وسط درجة حرارة تقارب 40 درجة مئوية، سجلتها العاصمة المقدّسة، اليوم الجمعة.

وذكر سكان المخطط أن الكهرباء قُطعت عن الحي منذ صباح اليوم الجمعة، حتى الآن، مؤكدين أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لكن دون حلول تذكر.

وأشار السكان إلى أن هذا الانقطاع تسبب في كثير من الضرر بالنسبة للمواد الغذائية والمرضى والأطفال؛ مطالبين المسؤولين بالتحرك السريع لإعادة التيار وعودة الخدمة إلى منازلهم.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:56 PM

منذ الصباح وفي حرارة 40.. "راشدية مكة" دون كهرباء

الأهالي يطالبون المسؤولين بالتحرك وإعادة التيار

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,620

شكا عدد من سكان مخطط الراشدية 2 بمكة المكرّمة من انقطاع الكهرباء عن المخطط منذ السادسة صباحاً، وسط درجة حرارة تقارب 40 درجة مئوية، سجلتها العاصمة المقدّسة، اليوم الجمعة.

وذكر سكان المخطط أن الكهرباء قُطعت عن الحي منذ صباح اليوم الجمعة، حتى الآن، مؤكدين أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، لكن دون حلول تذكر.

وأشار السكان إلى أن هذا الانقطاع تسبب في كثير من الضرر بالنسبة للمواد الغذائية والمرضى والأطفال؛ مطالبين المسؤولين بالتحرك السريع لإعادة التيار وعودة الخدمة إلى منازلهم.

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