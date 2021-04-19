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تكشفها "الدارة".. قصة إسلام وحج طبيب هولندي قبل 86 عاماً وأسرارها

في محاضرة تنظمها على "زووم" الأربعاء المقبل ويلقيها "عمرو رياض"

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان "رحلة الطبيب الهولندي المسلم فان دير هوخ إلى الحج عام 1935م"، يلقيها عبر تطبيق "ZOOM"، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، ورئيس قسم الدراسات الشرق آسيوية والعربية بكلية الآداب في جامعة لوفان البلجيكية الدكتور عمرو رياض.

وتتناول المحاضرة تلك الرحلة التي قام بها الدكتور الهولندي فان دير هوخ (1888 - 1957م) إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عام 1935م بعد أن اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم: محمد عبدالعلي، والمذكرات والصور التي نقلت عنه خلال عمله طبيباً في القنصلية الهولندية في جدة عام 1928م، واتصاله الأول بالإسلام في تلك المدة، ورحلته مع الإسلام والحج التي نشرها لاحقاً باللغة الهولندية.

وتكشف الرحلة قصة حياة الطبيب "عبدالعلي" وتجربته كمغامر أوروبي ذهب إلى الحج في شبه الجزيرة العربية بحثاً عن تجارب روحية جديدة نقلها إلى كثير من القراء في وقته عبر رحلته المنشورة ومقالاته في الجرائد الهولندية في الثلاثينيات من القرن العشرين.

ودعت دارة الملك عبدالعزيز الراغبين في حضور المحاضرة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Darathalks@darah.org.sa.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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تكشفها "الدارة".. قصة إسلام وحج طبيب هولندي قبل 86 عاماً وأسرارها
سبق

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان "رحلة الطبيب الهولندي المسلم فان دير هوخ إلى الحج عام 1935م"، يلقيها عبر تطبيق "ZOOM"، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، ورئيس قسم الدراسات الشرق آسيوية والعربية بكلية الآداب في جامعة لوفان البلجيكية الدكتور عمرو رياض.

وتتناول المحاضرة تلك الرحلة التي قام بها الدكتور الهولندي فان دير هوخ (1888 - 1957م) إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عام 1935م بعد أن اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم: محمد عبدالعلي، والمذكرات والصور التي نقلت عنه خلال عمله طبيباً في القنصلية الهولندية في جدة عام 1928م، واتصاله الأول بالإسلام في تلك المدة، ورحلته مع الإسلام والحج التي نشرها لاحقاً باللغة الهولندية.

وتكشف الرحلة قصة حياة الطبيب "عبدالعلي" وتجربته كمغامر أوروبي ذهب إلى الحج في شبه الجزيرة العربية بحثاً عن تجارب روحية جديدة نقلها إلى كثير من القراء في وقته عبر رحلته المنشورة ومقالاته في الجرائد الهولندية في الثلاثينيات من القرن العشرين.

ودعت دارة الملك عبدالعزيز الراغبين في حضور المحاضرة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Darathalks@darah.org.sa.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:45 PM

تكشفها "الدارة".. قصة إسلام وحج طبيب هولندي قبل 86 عاماً وأسرارها

في محاضرة تنظمها على "زووم" الأربعاء المقبل ويلقيها "عمرو رياض"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم دارة الملك عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان "رحلة الطبيب الهولندي المسلم فان دير هوخ إلى الحج عام 1935م"، يلقيها عبر تطبيق "ZOOM"، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، ورئيس قسم الدراسات الشرق آسيوية والعربية بكلية الآداب في جامعة لوفان البلجيكية الدكتور عمرو رياض.

وتتناول المحاضرة تلك الرحلة التي قام بها الدكتور الهولندي فان دير هوخ (1888 - 1957م) إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عام 1935م بعد أن اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم: محمد عبدالعلي، والمذكرات والصور التي نقلت عنه خلال عمله طبيباً في القنصلية الهولندية في جدة عام 1928م، واتصاله الأول بالإسلام في تلك المدة، ورحلته مع الإسلام والحج التي نشرها لاحقاً باللغة الهولندية.

وتكشف الرحلة قصة حياة الطبيب "عبدالعلي" وتجربته كمغامر أوروبي ذهب إلى الحج في شبه الجزيرة العربية بحثاً عن تجارب روحية جديدة نقلها إلى كثير من القراء في وقته عبر رحلته المنشورة ومقالاته في الجرائد الهولندية في الثلاثينيات من القرن العشرين.

ودعت دارة الملك عبدالعزيز الراغبين في حضور المحاضرة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Darathalks@darah.org.sa.

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