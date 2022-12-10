انتفاضة الفتح تصطدم بعنفوان الهلال.. وأُحد المنتشي يواجه الأهلي

في ختام مباريات الدور الأول وتسمية (بطل الشتاء)

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، أبرزها مواجهة الفتح والهلال، وأُحد والأهلي، وسيتحدد من خلالها لقب بطل الشتاء في الدور الأول من الدوري، وإن كان الهلال الأقرب؛ لأن لديه مباراتَين مؤجلتَين مع الاتفاق والفيصلي.

يدخل الهلال لقاءه مع الفتح بعد فوزه الأخير في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة على الرائد بثلاثة أهداف دون رد، حقق من خلالها صدارة الدوري برصيد 26 نقطة. ويسعى الهلال إلى مواصلة مستوياته المميزة، كما يتطلع إلى العودة بالنقاط الثلاث؛ ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، ويوسع فارق النقطتَين بالترتيب عن أقرب ملاحقيه الأهلي (الثاني) برصيد 24 نقطة.

ويفقد الهلال عناصر مهمة في الفريق بداعي الإصابة، هم (البرازيلي إدواردو، وعمر خربين، والأوروغوياني نيكولاس ميليسي). كما تم استبعاد الثنائي (القحطاني والشلهوب) من القائمة.

وفي المقابل قدم الفتح (الثامن - 15 نقطة) مستويات جيدة ونتائج إيجابية في الجولات الماضية، لكن سرعان ما تراجع إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد خسارتين من الفيصلي بنتيجة صفر-5، ثم النصر في الجولة الماضية 1-3؛ لذا يطمح الفتح إلى تحقيق نتيجة إيجابية بين جماهيره وعلى أرضه، إلا أن المباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين.

وفي المدينة المنورة تنتظر الأهلي (الثاني - 24 نقطة) مهمة صعبة في ضيافة فريق أُحد (الحادي عشر - 12 نقطة)، بعد أن أهدر نقاطًا مضمونة إثر تعادله أمام الفيحاء والتعاون، ثم عاد أمام القادسية بالفوز بثلاثية، إلا أنه خسر أمام الهلال صفر-2 في الجولة الماضية، كما أنه يفتقر لخدمات هداف الدوري عمر السومة بداعي الإصابة.

ويطمح فريق أُحد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية عقب فوزه الأخير على القادسية بهدفين مقابل هدف. ويحتل أُحد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، ونجح بقيادة مدربه الجديد الجزائري نبيل نغيز في حصد 7 نقاط في ثلاث مباريات؛ ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بعد أن كان في مركز متأخر. كما يتطلع أُحد إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور، وإضافة ثلاث نقاط جديدة، تحسِّن من مركزه في سُلَّم الترتيب.

وفي المباراة الأخيرة يستضيف فريق التعاون (التاسع - 13 نقطة) نظيره الاتفاق (الثالث عشر - 11 نقطة) على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ويسعى الفريقان إلى استعادة التوازن، وحصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيرهما.