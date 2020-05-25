في مستهل مشواره بكأس العالم .. الأخضر الشاب يتعرض لخسارة من فرنسا

تعرض المنتخب السعودي في مستهل مشواره بكأس العالم دون الـ 20 عاماً لكرة القدم لخسارة من أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "غدينيا" لحساب منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم تحت 20 عاماً المقامة حاليًا في بولندا.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له محتلاً الصدارة، تليه كل من منتخبات مالي وبنما برصيد نقطة لكل منهما، بعد أن انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، فيما بقي المنتخب السعودي من دون أي نقطة بالمركز الأخير.

منذ البداية تعرضت محاولات مدرب المنتخب السعودي خالد العطوي إلى الخروج بنتيجة إيجابية إلى ضربة قوية بتلقي لاعب الوسط فرج الغشيان إلى بطاقة حمراء بعد أن عاد الحكم الأرجنتيني إلى تقنية الفار عند الدقيقة 12.

افتتح يوسف فوفونا أهداف المنتخب الفرنسي في الدقيقة 43 من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، رد الأخضر كاد أن يكون حاسماً حينما قدم تركي العمار فاصلاً مهارياً داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة لولبية تألق الحارس الفرنسي إيلان ميسليير في التصدي لها وتحويلها لركلة ركنية انتهى على وقعها الشوط الأول.

في الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب السعودي وحاول مجاراة مهارات لاعبي المنتخب الفرنسي رغم النقص العددي في صفوفه إلى أن شباكه استقبلت الهدف الثاني عند الدقيقة 76 عن طريق البديل أمين جويري.

وسيكون المنتخب السعودي مطالبًا بالتدارك في مباراته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل مايو 28 من مايو الجاري على ملعب "غدينيا" من أمام منتخب مالي.