النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مبادرة "فينا خير" تحتفل باليوم العالمي للطفل

نظم فريق مبادرة "فينا خير" بالرياض، يومي الجمعة والسبت 19-20 نوفمبر، ‏ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا وترفيهيًا، ‏بساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

جاء ذلك، بالشراكة المجتمعية مع مجموعة وفريق التعليم بالترفيه، وبالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.

احتوى الركن الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم، عددًا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية المتعددة وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكرّم الأمين العام لمبادرة "فينا خير"، عبيد البرغش، خلال الفعاليات، مشرف الفعاليات بأمانة مدينة الرياض، موسى المالكي، على جهوده.

وقدّم "البرغش"، شكره لأمانة الرياض على الجهود المبذولة لتفعيل الأيام العالمية وكذلك دورها الفعال في المسؤولية المجتمعية التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال: إن الهدف من هذه الفعالية مشاركة الأطفال يومهم العالمي، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع.

وعبر مسؤول لجنة المبادرات والبرامج، عبدالله الغانم، عن شكره لكل الزوار الكرام الذين أبدوا سرورهم بفريق المبادرة، ولمشاركتهم في يوم الطفل العالمي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مبادرة "فينا خير" تحتفل باليوم العالمي للطفل
سبق

نظم فريق مبادرة "فينا خير" بالرياض، يومي الجمعة والسبت 19-20 نوفمبر، ‏ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا وترفيهيًا، ‏بساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

جاء ذلك، بالشراكة المجتمعية مع مجموعة وفريق التعليم بالترفيه، وبالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.

احتوى الركن الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم، عددًا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية المتعددة وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكرّم الأمين العام لمبادرة "فينا خير"، عبيد البرغش، خلال الفعاليات، مشرف الفعاليات بأمانة مدينة الرياض، موسى المالكي، على جهوده.

وقدّم "البرغش"، شكره لأمانة الرياض على الجهود المبذولة لتفعيل الأيام العالمية وكذلك دورها الفعال في المسؤولية المجتمعية التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال: إن الهدف من هذه الفعالية مشاركة الأطفال يومهم العالمي، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع.

وعبر مسؤول لجنة المبادرات والبرامج، عبدالله الغانم، عن شكره لكل الزوار الكرام الذين أبدوا سرورهم بفريق المبادرة، ولمشاركتهم في يوم الطفل العالمي.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
05:19 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
07:14 PM

مبادرة "فينا خير" تحتفل باليوم العالمي للطفل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
561

نظم فريق مبادرة "فينا خير" بالرياض، يومي الجمعة والسبت 19-20 نوفمبر، ‏ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا وترفيهيًا، ‏بساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

جاء ذلك، بالشراكة المجتمعية مع مجموعة وفريق التعليم بالترفيه، وبالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.

احتوى الركن الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم، عددًا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية المتعددة وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكرّم الأمين العام لمبادرة "فينا خير"، عبيد البرغش، خلال الفعاليات، مشرف الفعاليات بأمانة مدينة الرياض، موسى المالكي، على جهوده.

وقدّم "البرغش"، شكره لأمانة الرياض على الجهود المبذولة لتفعيل الأيام العالمية وكذلك دورها الفعال في المسؤولية المجتمعية التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال: إن الهدف من هذه الفعالية مشاركة الأطفال يومهم العالمي، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع.

وعبر مسؤول لجنة المبادرات والبرامج، عبدالله الغانم، عن شكره لكل الزوار الكرام الذين أبدوا سرورهم بفريق المبادرة، ولمشاركتهم في يوم الطفل العالمي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة