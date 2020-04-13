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شاهد.. إغلاق معمل حلويات في الطائف لمخالفته الاشتراطات الصحية

غياب تام للنظافة وطرق الحفظ السليمة ويستخدم مواد منتهية الصلاحية

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، معملًا للحلويات لمخالفته التدابير والاشتراطات الصحية ومعايير النظافة.

ويقوم المعمل بتجهيز الحلويات لشهر رمضان المبارك دون مراعاة لأسس الحفظ والنظافة والصحة؛ مستعينًا بمواد منتهية الصلاحية، ويستخدم زيوت الطهي لمرات عديدة دون تغيير.

وفوجئ مراقبو البلدية في حي الشرقية بالطائف عند دخولهم للمعمل، بانتشار الحشرات والصراصير في أركان وجدران المحل، والثلاجات التي تُستخدم لتخزين المنتجات بصورة سيئة وبموقع يفتقر لأبسط الشروط الصحية.

تم إغلاق المعمل المخالف للاشتراطات الصحية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

أمانة محافظة الطائف الطائف

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شاهد.. إغلاق معمل حلويات في الطائف لمخالفته الاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، معملًا للحلويات لمخالفته التدابير والاشتراطات الصحية ومعايير النظافة.

ويقوم المعمل بتجهيز الحلويات لشهر رمضان المبارك دون مراعاة لأسس الحفظ والنظافة والصحة؛ مستعينًا بمواد منتهية الصلاحية، ويستخدم زيوت الطهي لمرات عديدة دون تغيير.

وفوجئ مراقبو البلدية في حي الشرقية بالطائف عند دخولهم للمعمل، بانتشار الحشرات والصراصير في أركان وجدران المحل، والثلاجات التي تُستخدم لتخزين المنتجات بصورة سيئة وبموقع يفتقر لأبسط الشروط الصحية.

تم إغلاق المعمل المخالف للاشتراطات الصحية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:01 AM

شاهد.. إغلاق معمل حلويات في الطائف لمخالفته الاشتراطات الصحية

غياب تام للنظافة وطرق الحفظ السليمة ويستخدم مواد منتهية الصلاحية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
2,199

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، معملًا للحلويات لمخالفته التدابير والاشتراطات الصحية ومعايير النظافة.

ويقوم المعمل بتجهيز الحلويات لشهر رمضان المبارك دون مراعاة لأسس الحفظ والنظافة والصحة؛ مستعينًا بمواد منتهية الصلاحية، ويستخدم زيوت الطهي لمرات عديدة دون تغيير.

وفوجئ مراقبو البلدية في حي الشرقية بالطائف عند دخولهم للمعمل، بانتشار الحشرات والصراصير في أركان وجدران المحل، والثلاجات التي تُستخدم لتخزين المنتجات بصورة سيئة وبموقع يفتقر لأبسط الشروط الصحية.

تم إغلاق المعمل المخالف للاشتراطات الصحية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

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