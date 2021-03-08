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والدة المفقود "الدوسري" تُجدد مناشدتها بالبحث عنه

اختفى بعد عودته من مناسبة.. و200 ألف مكافأة للعثور عليه

ما تزال أسرة المفقود محمد الدوسري (١٩ عاماً) تنتظر الفرج بعودة ابنهم المتغيّب منذ أشهر بعد ذهابه لمناسبة خارج الرياض بصحبة صديقيه, وفي طريق عودته نزل على طريق بيشة بعد الرين بقرابة ١٠٠ كيلو, وانقطع ذكره بعدها.

ومع جهودهم الحثيثة بمساعدة الفرق التطوعية، فشلت محاولات الوصول إليه, ولا يُعلم عن ابنهم شيئاً, فلا هو ميت يتلقون العزاء فيه, ولا هو على قيد الحياة ليعود إلى والدته التي تعيش ظروفاً مريرة على فقد ابنها الوحيد, فأصبحوا تائهين لا يعرفون للراحة والسكينة طريقاً.

وقالت والدته لـ"سبق": "منذ لحظة اختفائه بحثنا عنه بكل مكان دون أثر, مع أنه كان مسالماً ليس له أعداء، وترددنا كثيراً على الشرطة بلا جدوى, لكن مناشدتنا هذه المرة لولاة أمرنا ووزير الداخلية ومعالي النائب العام، بتوجيه من يلزم للبحث عنه, وكلنا أمل بتضافر المساعي -بإذن الله- لنصل إليه, وقد رصدنا مبلغ ٢٠٠ ألف ريال لمن يعثر عليه".

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والدة المفقود "الدوسري" تُجدد مناشدتها بالبحث عنه
سبق

ما تزال أسرة المفقود محمد الدوسري (١٩ عاماً) تنتظر الفرج بعودة ابنهم المتغيّب منذ أشهر بعد ذهابه لمناسبة خارج الرياض بصحبة صديقيه, وفي طريق عودته نزل على طريق بيشة بعد الرين بقرابة ١٠٠ كيلو, وانقطع ذكره بعدها.

ومع جهودهم الحثيثة بمساعدة الفرق التطوعية، فشلت محاولات الوصول إليه, ولا يُعلم عن ابنهم شيئاً, فلا هو ميت يتلقون العزاء فيه, ولا هو على قيد الحياة ليعود إلى والدته التي تعيش ظروفاً مريرة على فقد ابنها الوحيد, فأصبحوا تائهين لا يعرفون للراحة والسكينة طريقاً.

وقالت والدته لـ"سبق": "منذ لحظة اختفائه بحثنا عنه بكل مكان دون أثر, مع أنه كان مسالماً ليس له أعداء، وترددنا كثيراً على الشرطة بلا جدوى, لكن مناشدتنا هذه المرة لولاة أمرنا ووزير الداخلية ومعالي النائب العام، بتوجيه من يلزم للبحث عنه, وكلنا أمل بتضافر المساعي -بإذن الله- لنصل إليه, وقد رصدنا مبلغ ٢٠٠ ألف ريال لمن يعثر عليه".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
07:43 PM

والدة المفقود "الدوسري" تُجدد مناشدتها بالبحث عنه

اختفى بعد عودته من مناسبة.. و200 ألف مكافأة للعثور عليه

A A A
بدر العتيبي - الرياض
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2,684

ما تزال أسرة المفقود محمد الدوسري (١٩ عاماً) تنتظر الفرج بعودة ابنهم المتغيّب منذ أشهر بعد ذهابه لمناسبة خارج الرياض بصحبة صديقيه, وفي طريق عودته نزل على طريق بيشة بعد الرين بقرابة ١٠٠ كيلو, وانقطع ذكره بعدها.

ومع جهودهم الحثيثة بمساعدة الفرق التطوعية، فشلت محاولات الوصول إليه, ولا يُعلم عن ابنهم شيئاً, فلا هو ميت يتلقون العزاء فيه, ولا هو على قيد الحياة ليعود إلى والدته التي تعيش ظروفاً مريرة على فقد ابنها الوحيد, فأصبحوا تائهين لا يعرفون للراحة والسكينة طريقاً.

وقالت والدته لـ"سبق": "منذ لحظة اختفائه بحثنا عنه بكل مكان دون أثر, مع أنه كان مسالماً ليس له أعداء، وترددنا كثيراً على الشرطة بلا جدوى, لكن مناشدتنا هذه المرة لولاة أمرنا ووزير الداخلية ومعالي النائب العام، بتوجيه من يلزم للبحث عنه, وكلنا أمل بتضافر المساعي -بإذن الله- لنصل إليه, وقد رصدنا مبلغ ٢٠٠ ألف ريال لمن يعثر عليه".

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