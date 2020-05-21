"متحدث الصحة": 99٪ من حالات كورونا لديها "حرارة مرتفعة"

أكد أن أعراض الإصابة متفاوتة وتُرصد وتُحدّث بشكل مستمر

سلّط المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الضوء على أهم الأعراض الرئيسة المصاحبة للإصابة او الاشتباه بفيروس كورونا، كاشفًا أن نسبة 99٪ من الحالات تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وفي رده عن رصد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، قال "العبدالعالي": الأعراض بشكل عام تتعلق بأعراض الأمراض التنفسية، وفي 60٪ من المصابين تكون هناك كحة أو سعال بينما في حوالي 30٪ يعاني المرضى من صعوبات في التنفس.

وأضاف: توجد مجموعة أعراض أخرى كالشعور بالدوخة او الإرهاق إو الشعور بآلام في المفاصل أو العضلات وعدم وجود شهية أو رغبة في الأكل مع تأثر حاسة الشم، ومشاكل في الجهاز الهضمي كآلام أو وجود إسهال.

وأردف: أعراض الإصابة بالفيروس متفاوتة وواسعة ويتم رصدها بشكل مستمر وتحديثها للممارسين الصحيين لكي يتوصلوا إلى معرفة التشخيص بشكل دقيق ورفع القدرة على الاشتباه بالحالة وبالتالي إجراء الفحوص اللازمة للتأكيد.

وتابع: أهم ثلاثة أعراض رئيسة هي ارتفاع درجة الحرارة والكحة والسعال ووجود صعوبات في التنفس.