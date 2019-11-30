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"محافظ الأفلاج" يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

رفع محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، باسمه ونيابة عن كافة أهالي محافظة الأفلاج، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله.

وهنأ "الهزاني" بهذه الذكرى الغالية، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.

وأكد "الهزاني" أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية؛ تشهد على ما تحقق للبلاد في عهده حفظه الله من إنجازات عظيمة وتطور شامل في شتى المجالات بما يحقق أهداف رؤية "٢٠٣٠" نحو مستقبل مشرق لهذه البلاد وأبناء هذا الوطن الغالي.

محافظ الأفلاج الذكرى الخامسة للبيعة

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"محافظ الأفلاج" يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة
سبق

رفع محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، باسمه ونيابة عن كافة أهالي محافظة الأفلاج، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله.

وهنأ "الهزاني" بهذه الذكرى الغالية، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.

وأكد "الهزاني" أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية؛ تشهد على ما تحقق للبلاد في عهده حفظه الله من إنجازات عظيمة وتطور شامل في شتى المجالات بما يحقق أهداف رؤية "٢٠٣٠" نحو مستقبل مشرق لهذه البلاد وأبناء هذا الوطن الغالي.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
02:55 PM

"محافظ الأفلاج" يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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رفع محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، باسمه ونيابة عن كافة أهالي محافظة الأفلاج، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله.

وهنأ "الهزاني" بهذه الذكرى الغالية، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.

وأكد "الهزاني" أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية؛ تشهد على ما تحقق للبلاد في عهده حفظه الله من إنجازات عظيمة وتطور شامل في شتى المجالات بما يحقق أهداف رؤية "٢٠٣٠" نحو مستقبل مشرق لهذه البلاد وأبناء هذا الوطن الغالي.

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