"القريات العام" ينجح في إجراء أول عملية قسطرة لشرايين الأطراف

الحالة هي الأولى من نوعها

تمكّن فريق طبي في مركز القلب بمستشفى القريات العام من علاج مواطن ثلاثيني، كان يعاني من ضيق شديد في الشريان الأبهر وشرايين الحوض؛ حيث أجريت للمريض عملية قسطرة ناجحة لشرايين الأطراف السفلية تكللت -بحمد الله وتوفيقه- بالنجاح. والمريض حاليًا بحالة صحية جيدة ومستقرة.

وتعد هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها في قسم القلب بمستشفى القريات العام، وتأتي ضِمن مراحل التشغيل التدريجي لهذا الصرح الطبي والنوعي في صحة القريات، والذي سيقدم خدمات طبية تخصصية لأهالي المنطقة عبر فريق عمل متخصص ومتكامل.