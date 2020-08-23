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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع الإرشادات

يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة نتيجة تكون سحب رعدية ممطرة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية باتجاه غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن مديرية المنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

مديرية الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع الإرشادات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة نتيجة تكون سحب رعدية ممطرة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية باتجاه غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن مديرية المنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:34 PM

"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع الإرشادات

يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة نتيجة تكون سحب رعدية ممطرة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية باتجاه غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن مديرية المنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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