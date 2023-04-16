لرفع الوعي.. "مدني المجاردة" ينفّذ حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، صباح اليوم الخميس، فعاليات حملة المديرية العامة للدفاع المدني "سلامتك بمنزلك غايتنا"، والتي تم فيها توزيع النشرات التعريفية والتوعوية عن السلامة المنزلية في المراكز التجارية بالمحافظة، التي يتردد عليها الكثير من المواطنين والمقيمين.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع.