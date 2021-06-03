النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": الاستمرار في التدابير الوقائية ضروري لنصل لبرّ الأمان

أوصت بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وشدّدت الوزارة على أهمية استمرار التقيد بكافة هذه التدابير حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية قد كشفت عن تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (1364) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9925) حالة منها (1516) حالة حرجة.

وبيّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (454217) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (436884) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7408) حالة، كما تم إجراء (96230) فحصًا مخبريًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": الاستمرار في التدابير الوقائية ضروري لنصل لبرّ الأمان
سبق

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وشدّدت الوزارة على أهمية استمرار التقيد بكافة هذه التدابير حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية قد كشفت عن تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (1364) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9925) حالة منها (1516) حالة حرجة.

وبيّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (454217) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (436884) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7408) حالة، كما تم إجراء (96230) فحصًا مخبريًا.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
04:05 PM

"الصحة": الاستمرار في التدابير الوقائية ضروري لنصل لبرّ الأمان

أوصت بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,800

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وشدّدت الوزارة على أهمية استمرار التقيد بكافة هذه التدابير حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية قد كشفت عن تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (1364) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9925) حالة منها (1516) حالة حرجة.

وبيّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (454217) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (436884) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7408) حالة، كما تم إجراء (96230) فحصًا مخبريًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة